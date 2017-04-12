Мадрид, 12 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум.



Atleticodemadrid.com «Атлетико» (Мадрид) — «Лестер» 1:0

12 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» (Мадрид) и «Лестер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «матрасников».

На 28-й минуте матча французский форвард Антуан Гризманн открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

Статистика матча («Атлетико» / «Лестер»)

Удары 11/2

Удары в створ 4/0

Владение 67%/33%

Фолы 10/16

Для прохода в следующую стадию «лисам» необходимо одержать домашнюю победу с разницей мячей не менее двух.

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Коке, Ньигес, Карраско, Габи, Гризманн, Торрес.

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.

Главный арбитр матча: Юнас Эрикссон.

Предупреждения: Олбрайтон — 27, Беналуан — 49, Хут — 58.

Голы: Гризманн (пен) 28 — 1:0.