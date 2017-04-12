Гризманн принес «Атлетико» минимальную победу над «Лестером»
Мадрид, 12 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум.
12 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» (Мадрид) и «Лестер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «матрасников».
На 28-й минуте матча французский форвард Антуан Гризманн открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.
Статистика матча («Атлетико» / «Лестер»)
Удары 11/2
Удары в створ 4/0
Владение 67%/33%
Фолы 10/16
Для прохода в следующую стадию «лисам» необходимо одержать домашнюю победу с разницей мячей не менее двух.
Составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Коке, Ньигес, Карраско, Габи, Гризманн, Торрес.
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.
Главный арбитр матча: Юнас Эрикссон.
Предупреждения: Олбрайтон — 27, Беналуан — 49, Хут — 58.
Голы: Гризманн (пен) 28 — 1:0.