Гатчина, Ленинградская область, 12 апреля, 2017, 23:12 — ИА Регнум. В ходе визита в Ленинградскую область 12 апреля делегация Крыма во главе с Сергеем Аксеновым передала в областные детские дома 10 тонн яблок и обсудила планы взаимных поставок продуктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Сергей Аксенов и Александр Дрозденко

В городе Гатчина прошла торжественная церемония вручения сертификатов на передаваемые детдомам Ленобласти крымские яблоки. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко решил лично убедиться в качестве плодов — попробовал одно из привезенных фурой яблок на вкус.

«Могу с уверенностью сказать, что ничего вкуснее крымских яблок не ел. Сегодня мы получили 10 тонн, но после завершения строительства Керченского моста таких фур с яблоками будет десятки и сотни. Они будут идти не только к нам, но и в Петербург, и в другие регионы Северо-Запада. Мы готовы их принимать и распределять по торговым точкам», — заявил Александр Дрозденко.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, партия яблок будет пропорционально распределена между 30 социальными учреждениями Ленобласти, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей или попавшие в трудную жизненную ситуацию. «В следующие разы также приедем не с пустыми руками», — пообещал глава республики.

Сергей Аксёнов побывал сегодня в знаменитом Гатчинском дворце. А в заключительной части визита глава республики посетил молочный завод «Галактика» и высказал пожелание, чтобы подобное современное молочное производство со временем появилось и на полуострове Крым. «Мы собственникам такие предложения сделали. Мы можем оказать помощь, в том числе по продвижению продукции», — заявил глава Республики Крым.

Аксенов высказал намерение провести рабочие совещания на эту тему, в том числе в Крыму. «В свете борьбы с контрафактной продукцией по всей стране это хороший продукт, который можно распространять в том числе в учреждениях здравоохранения. Мы уже практически об этом договорились», — добавил он.

Отметим, объем производства гатчинской «Галактики» по итогам 2016 года составил порядка 260 тонн, в 2017 году планируется увеличение до 2,9 тыс. тонн.

Добавим, перед поездкой в Гатчину делегация Крыма вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и спикером областного парламента Сергеем Бебениным возложила цветы у станции метро «Технологический институт» в Петербурге, где 3 апреля произошел теракт, унесший жизни в том числе и четырех жителей Ленобласти. По прибытии в Гатчину члены делегации также возложили цветы к памятнику, установленному год назад, 6 апреля, в честь присуждения Гатчине статуса города воинской славы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшний визит крымских чиновников в Ленобласть начался с подписания соглашения о сотрудничестве между парламентами двух субъектов РФ.