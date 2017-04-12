Москва, 12 апреля, 2017, 22:54 — ИА Регнум.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приезжал в Россию не зря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом завил член Совфеда Франц Клинцевич. Подтверждение общей нацеленности на борьбу с международным терроризмом — это, по мнению сенатора, максимум, которого можно было достичь на сегодняшний день в российско-американских отношениях с учетом последних негативных событий.

Минобороны России Сирия

«И свидетельством того, что со стороны России — это не просто слова, стала наша готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией», — говорит он.

Клинцевич считает глупым сейчас рассуждать, кто в результате выиграл, а кто — проиграл, кто сохранил лицо, в кто его потерял. «Да, стороны пошли на взаимный компромисс. Но в результате сохранили шанс на реальное взаимодействие в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И это главное», — отметил сенатор.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и встречи с президентом РФ.

«Сегодня президент РФ подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Лавров.