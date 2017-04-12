Киев, 12 апреля, 2017, 22:56 — ИА Регнум.



Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Район автостанции «Мотель», последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган»

11 апреля в Донбассе продолжались позиционные бои с применением тяжелой артиллерии. Также противоборствующие стороны применяли минометы калибра 82 мм, БТР, БМП и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 12 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. «Противник продолжил нарушение Минских договоренностей, выпустив по территории республики 311 мин калибра 120 и 82 мм, больше половины из которых (162 мины) пришлось на Авдеевскую промзону. Другая часть мин киевских силовиков досталась району аэропорта и Петровскому району Донецка. Призываю жителей прифронтовой зоны и военнослужащих ДНР соблюдать осторожность при перемещении в связи с увеличением активности снайперов противника вдоль всей линии соприкосновения. В результате такого огня за прошедшие сутки погиб один военнослужащий республики», — сказал Басурин.

Он сообщил, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают фиксировать факты нарушений украинской стороной Минских соглашений, в частности обстрел БПЛА. «Так, в отчете наблюдателей ОБСЕ от 11 апреля отмечается очередной факт обстрела беспилотного летательного аппарата ОБСЕ со стороны ВСУ. Таким образом, с наращиванием украинскими силовиками запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения украинское военное командование предпринимает все меры для сокрытия данных фактов от международной общественности», — подчеркнул Басурин.

Он рассказал, что украинское командование продолжает привлекать иностранных военных специалистов для обучения военнослужащих ВСУ. «По полученным нами данным, в зону ответственности 25-й опдбр прибыли иностранные инструкторы для подготовки снайперов данной бригады. Также нами зафиксировано прибытие подразделения численностью до взвода из состава 130-го отдельного разведывательного батальона для выполнения специальных задач», — добавил Басурин.

При этом Басурин отметил, что Киев не оставляет попыток дискредитировать войска ДНР. В частности, разведка ДНР информирует, что в районе Авдеевки до 30 апреля журналистами ведущих украинских телеканалов при взаимодействии с начальником местной полиции будут готовиться постановочные кадры, цель которых — убедить население Украины в причастности подразделений Народной милиции к обстрелам территории, подконтрольной ВСУ. «Данные материалы приобщаются к возбужденным уголовным делам против военных преступников украинских силовых структур», — уточнил Басурин.

По его словам, сегодня около 7 часов утра в районе вентиляционного ствола шахты «Бутовская» (Ясиноватский район, под контролем ВСУ) произошел подрыв склада боеприпасов ВСУ. «Вероятней всего, причиной подрыва стало несоблюдения мер безопасности или целенаправленный его подрыв для сокрытия очередных массовых хищений. Мы следим за ситуацией и при появлении новых данных проинформируем общественность. Тем не менее представителям украинских СМИ уже поставлена задача — преподнести данный факт как провокацию со стороны ДНР», — считает Басурин.

В то же время 12 апреля жители Донецка в соцсетях обсуждали мощный взрыв в Донецке. Отмечается, что около семи утра жителей нескольких районов шахтерской столицы (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский и Калининский) разбудил мощный взрыв. Если учесть, что взрыв произошел в районе шахты Бутовка, которая расположена в районе села Минеральное Ясиноватского района (13 км от Донецка), то жители центральных районов Донецка не должны были услышать взрыв.

Также пользователи «ВКонтакте» выложили фото последствий пожара на рынке «Меркурий» в Кировском районе Донецка. Отмечается, что сгорели две машины и павильон.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера украинские войска выпустили по позициям ЛНР 140 мин и снарядов, нарушив режим прекращения огня шесть раз.

«Всего по территории республики было выпущено 140 мин и снарядов», — сказал Марочко.

Он также обвинил ВСУ в обстреле беспилотника ОБСЕ в районе Старого Айдара, чтобы скрыть массовое скопление техники. «В данном районе мы неоднократно отмечали наличие большого количества скопления техники, запрещенной Минскими соглашениями. Неоднократно об этом говорили сотрудникам миссии ОБСЕ. Они попытались проехать в данный район, но ВСУ их не пропускали на данном участке местности. Миссия ОБСЕ попыталась запустить беспилотный летательный аппарат и, естественно, для того чтобы скрыть технику, которая там находится, вооруженных сил Украины, они обстреляли данный беспилотный летательный аппарат», — сказал Марочко.

По его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают фиксировать неотведенную технику ВСУ в Донбассе. «Патрули СММ ОБСЕ продолжают фиксировать неотведенную технику ВСУ. Так, в районе населенного пункта Войтово обнаружены БРДМ-2 и бронетранспортер, в населенном пункте Макарово — один БТР-4 и две боевые машины пехоты, которые стояли между жилыми домами. В населенном пункте Попасная были обнаружены 22 БМП-2 и две БМП-1. А также один МТ-ЛБ и три БМП-1 были обнаружены в населенном пункте Трехизбенка. В населенном пункте Золотое были обнаружены две боевые машины пехоты на территории детского сада, занятого вооруженными силами Украины. Пять БМП-2 стояли в жилых кварталах, четыре БМП-2, три БМП-1 и один бронированный КрАЗ «Кугуар» с крупнокалиберным пулеметом стояли на окраине этого населенного пункта», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что комиссия штаба АТО проводит очередное расследование по факту недостачи на складах ВСУ в Попасной снарядов к установкам реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Марочко рассказал, что НМ ЛНР продолжает фиксировать «случаи разворовывания и продажи оружия и боеприпасов военнослужащими ВСУ». «Так, на складах ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) 24-й бригады, расположенных на южной окраине населенного пункта Попасная, на территории промышленной зоны, комиссией из штаба АТО проводится очередное разбирательство по факту недостачи снарядов к РСЗО «Град» калибра 122 миллиметра. В то же время на северной окраине населенного пункта Камышеваха на складах РАВ этой же бригады снаряды к системе залпового огня «Град» хранятся с нарушением мер безопасности под открытым небом», — добавил Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко проинформировал, что за минувшие сутки в Донбассе вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро солдат получили ранения. Он проинформировал, что в зоне боевых действий больше всего нарушений режима тишины с применением тяжелого вооружения произошло на Донецком направлении. Там за сутки войска ДНР совершили 19 обстрелов, из них семь — из минометов. Лысенко обвинил ВС ДНР в минометных обстрелах позиций ВСУ в Верхнеторецком, Авдеевке и в районе донецкого аэропорта. При этом в Зайцево вечером противник применял стрелковое оружие, в Луганском и Опытном стрелял из БМП.

По данным Минобороны Украины, на Луганском направлении ВС ЛНР дважды открывали огонь из минометов. «Первый эпизод произошел в Крымском около четырех часов пополудни, а через три часа — в Новоалександровке», — уточнил Лысенко.

Он также сообщил, что на Мариупольском направлении произошло 22 обстрела, большинство — на участке Павлополь — Широкино. ВС ДНР дважды применили тяжелое вооружение, оба раза — в Марьинке. «Вчера наблюдалась активизация вражеских снайперов вблизи Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого и Водяного», — добавил полковник Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выложил видео успешных ракетных пусков с мобильного командного пункта. «Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио‑ и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, позволяющей обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2017 года в Минске представители России, Украины и ОБСЕ в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установить очередной режим тишины с 1 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками.