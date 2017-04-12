Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2017, 22:56 — ИА Регнум.

Российская Федерация наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по инциденту с химическим оружием в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает телеканал RT.

The U.S. Army Сухопутные войска США

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля США, Великобритания и Франция внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН пересмотренный проект резолюции по так называемой химической атаке в Сирийской Народной Республике.

В проекте предлагается Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу помочь в расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирии, в том числе в провинции Идлиб. Сирийским властям в этом проекте резолюции предлагается предоставить для расследования информацию о воздушных операциях за 4 апреля 2017 года, когда была совершена предполагаемая химатака в Идлибе.

Российская Федерация наложила вето на эту резолюцию.

Заместитель постоянного представителя России при Всемирной организации Владимир Сафронков назвал выставление резолюции на голосование «нецелесообразным».

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что предлагаемые Западом резолюции Совбеза ООН по ситуации в Сирии являются контрпродуктивными.