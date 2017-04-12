Москва, 12 апреля, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Главным итогом встреч госсекретаря США Рекса Тиллерсона является обозначенная готовность США и России к диалогу и выходу из затянувшейся конфронтации, которую активно раскручивала предыдущая администрация Вашингтона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Несмотря на существенные разногласия по целому ряду международных проблем, включая сирийский вопрос и будущее президента Сирии Башара Асада, стороны проявили политическую волю и подтвердили решимость находить в дальнейшем общие точки и позиции для достижения согласия по проблемам глобального характера», — отметил парламентарий.

При этом Россия четко обозначила свою позицию, в том числе в сирийском вопросе, которая заключается в приоритете сосредоточения совместных усилий на борьбе с терроризмом, указал депутат.

Также, по мнению Железняка, важно, что Москва и Вашингтон единодушно выступили за четкое следование договоренностям, достигнутым в Минске для перехода к политическому урегулированию конфликта в Донбассе. «Западным покровителям украинских властей осталось только добиться от своих подопечных выполнения взятых ими обязательств», — указал он.

Позитивным фактом также является готовность российской и американской сторон продолжить обсуждение таких острых международных вопросов, как внутриафганское примирение и необходимость стабилизации ситуации вокруг Северной Кореи, добавил парламентарий.

«Россия и США несут большую ответственность за решение большинства глобальных проблем и сохранение мира. При этом очевидно, что у Москвы и Вашингтона существует перспектива совместных действий по широкому спектру международной повестки. Сегодняшняя встреча показала, что, несмотря на противоречия, наши страны заинтересованы в сотрудничестве в разных сферах, начиная от разрешения острых международных конфликтов, заканчивая возобновлением экономического сотрудничества», — констатировал Железняк.

«Посмотрим, насколько сказанные Тиллерсоном в Москве слова будут соответствовать последующим действиям американских властей, и сделаем соответствующие выводы», — заключил депутат.

Госсекретарь США находится с двухдневным визитом в Москве, прошли встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.