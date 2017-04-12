Донецк, 12 апреля, 2017, 22:57 — ИА Регнум.



Ombudsmandnr.ru Дарья Морозова

В ДНР хотят, чтобы генпрокурор Украины Юрий Луценко открыл уголовные производства в отношении бойцов и сторонников ДНР, которые содержатся в следственных изоляторах и ожидают обмена.

Международная общественность должна отреагировать на действия Генпрокуратуры Украины, которая незаконно удерживает до 100 членов ДНР и ЛНР без вынесения им официальных обвинений и открытия уголовных дел. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 12 апреля заявила омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова, передает ИА REGNUM.

«В своем признании, опубликованном в немецком издании «Bild», генпрокурор Украины Луценко признал тот факт, что украинские силовики незаконно удерживают порядка 100 лиц. Я как Уполномоченный по правам человека в ДНР призываю международную общественность разобраться в данном заявлении, так как оно не только противоречит выполнению Комплекса мер по Минским соглашениям, но и является прямым доказательством нарушения прав и свобод человека согласно международному праву», — сказала Морозова.

При этом она призвала международные организации оказать помощь ДНР в установлении личностей 100 незаконно удерживаемых людей и помочь с их освобождением. «Прошу международные организации оказать нам содействие и помочь установить личности 100 незаконно удерживаемых Украиной граждан и принять меры по их скорейшему освобождению», — добавила Морозова.

Ранее, 17 марта 2017 года омбудсмен ДНР Морозова заявила, что на встрече гуманитарной подгруппы в Минске 15 марта было принято решение произвести обмен «всех на всех» среди установленных лиц.

«Также предметом разговора стали 62 человека, которые, по словам Украины, обвиняются в «особо тяжких преступлениях». Украине было выдвинуто окончательное слово о том, что без этих 62 человек обмена не будет. Было принято решение произвести обмен «всех на всех» в рамках установленных лиц на установленных», — заявила Морозова.

Она выразила мнение, что провести обмен «всех на всех» до окончания боевых действий будет «крайне сложно», потому что «украинские силовики задерживают сторонников республики ежедневно».

Напомним, 1 апреля 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому журналу Bild заявил, что прокуратура не заводила уголовные дела в отношении 100 бойцов и сторонников ДНР, чтобы оперативно провести обмен заложниками. Он напомнил, что по украинскому законодательству для проведения обмена с осужденного через суд необходимо закрыть уголовное производство.

«Проблема в следующем: если я хочу передать лицо другой стороне, в отношении которого ведется расследование, то я должен сначала закрыть производство. Лица, которые уже были осуждены, могут быть помилованы, затем обменяны. Но если обмен не состоится ни завтра, ни через неделю, ни через месяц, то мы имеем проблему, поскольку мы не можем ни отпустить человека, ни удерживать его», — пояснил Луценко.

«Если мы не знаем, когда сепаратисты согласятся на обмен, и нам придется полгода ждать его, мне придется каждый раз по-новому открывать дело. Ежедневно получаем звонки, мол, готовим обмен, и каждый день я вынужден закрывать и потом снова открывать дело. Если у меня будет гарантия, что обмен состоится тогда-то и тогда-то, я это сделаю. А если каждый раз будут переносить, это лицо будет продолжать находиться в серой зоне», — сказал Луценко, объясняя содержание в камерах досудебного следствия без объявления обвинения до 100 человек. При этом он отметил, что их могут посещать родные, они имеют право получать подарки и выходить на прогулку.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2017 года первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтверждают местонахождение только 50 заложников из 121, заявленных в списке украинской стороной.

«На сегодняшний день в этом списке 121 заложник, это гражданские и военные. К сожалению, представители ОРДО и ОРЛО подтверждают только около 50 человек из этого списка. Мы знаем местонахождение 70 человек. Нам надо добиться подтверждения местонахождения всех, кого мы знаем», — сказала Геращенко.

По ее словам, ДНР и ЛНР требуют отдать им около 600 человек, однако среди них есть те, кто не имеет отношения к конфликту и те, кто совершал серьезные преступления против Украины и не подпадает под амнистию. «Среди них есть несколько десятков тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе, более 50 тех преступников, которые совершили сверхтяжелые преступления против Украины, и они не попадают под амнистию, и есть несколько сотен тех, кто не желает перемещаться на оккупированные территории», — рассказала Геращенко.