Москва, 12 апреля, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила за запрет продажи сим-карт с рук. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, Матвиенко на заседании верхней палаты парламента потребовала от главы комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмилы Боковой не позднее чем через месяц внести в Госдуму соответствующий законопроект.

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«Нужны изменения законодательства с точки зрения запрета компаниям выдачи через посредника этих сим-карт», — указала спикер Совфеда. «МВД пообещало внести законопроект, который бы закрыл эту дыру в законодательстве и навел в этом порядок. До сих пор такого законопроекта нет», — посетовала она.

Теракт в метро в Санкт-Петербурге доказал необходимость активизации борьбы с нелегальной торговлей сим-картами, отмечает Матвиенко.

Сейчас продажа сим-карт без требования паспортных данных от покупателей запрещена, однако операторы перепродают сим-карты посредникам, которые нарушают закон.