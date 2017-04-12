Москва, 12 апреля, 2017, 22:46 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Факты, свидетельствующие о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США, отсутствуют полностью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

Сергей Лавров отметил, что утверждения правительства США о наличии неопровержимых доказательств вмешательства «русских хакеров» в избирательную кампанию в США не подтверждены до сих пор ничем.

По словам Сергея Лаврова, «ни единого факта, ни даже намека на факты мы не увидели… Нам никто ничего не показывал, никто ничего не говорил, хотя мы многократно просили предъявить данные, лежащие в основе этих голословных обвинений».

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон на этой пресс-конференции сообщил, что стороны кратко обсудили вопросы кибербезопасности.

Кроме того, Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в тесном сотрудничестве с Вашингтоном в сфере борьбы с киберпреступностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 по 12 апреля в российской столице с официальным визитом находится государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Сперва он провел многочасовые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Затем их обоих в Кремле принял президент России Владимир Путин.