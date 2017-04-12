* запрещённая в России организация

Москва, 12 апреля, 2017, 22:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Джин

У Российской Федерации остается устойчивое подозрение, что власти США специально берегут террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики для того, чтобы попытаться свергнуть законного президента этой страны Башара Асада. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 12 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лавров подчеркнул, что так называемая американская антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, «по сути дела не занималась той целью, ради которой она была провозглашена: не боролась эффективно, активно, настойчиво с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Глава МИД РФ напомнил, что при предыдущем президенте США Бараке Обаме эта коалиция вообще никак не трогала «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и изредка наносила авиаудары по некоторым второстепенным позициям «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать «план Б» и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой», — заявил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийские законные власти не раз обвиняли США в полном бездействии против террористов. Фактически вся «антитеррористическая» операция США и их сателлитов была направлена на поддержку террористов, ведь за почти два года этой операции боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно расширяли подконтрольную им территорию, пополняли свои ряды рекрутами и зарабатывали все больше денег на незаконной торговле нефтью.

Только вмешательство Российской Федерации в сирийскую войну коренным образом изменило расклад сил в этой стране. Благодаря усилиям российских военных удалось коренным образом переломить ход войны. Террористические группировки в Сирии понесли катастрофические потери, а сирийские войска смогли восстановить контроль над большей частью территории страны.

При этом США постоянно атаковали на дипломатическом и иных уровнях российские усилия по борьбе с терроризмом в Сирии и старательно выгораживали некоторые террористические группировки, в частности «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).