Черкесск, 13 апреля, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Конец апреля в России — традиционное время субботников. В доме-интернате для престарелых и инвалидов в столице Карачаево-Черкесии ежегодно поддерживают эту традицию.

ИА REGNUM Весенний субботник

ИА REGNUM Перерыв

ИА REGNUM На высоте

Ежегодно в этом полезном мероприятии принимают участие все сотрудники интерната для престарелых граждан. Активная слаженная работа коллектива помогла сделать пребывание дедушек и бабушек в государственном учреждении намного радостнее и комфортнее. Да и сами они всегда оказывают посильную помощь своим уже таким родным работникам, заменившим им семью.

ИА REGNUM Весенний субботник

В ходе работы были приведены в порядок клумбы, дорожки, беседки и прилегающая территория. Вместе подготовили участки для посадок, которые уже совсем скоро будут радовать первыми всходами. Для одних — клумбы с розами и нарциссами, другим — полноценный огород для овощей и зелени.

ИА REGNUM Деревья уже побелены

ИА REGNUM Трудятся все

Особой гордостью дома престарелых являются клумбы с розами и нарциссами, которые также любят приводить в порядок пенсионеры. Есть на территории также и небольшой сад, высаженный в честь 70-летия Великой Победы.

ИА REGNUM Весенний субботник

В интернате для престарелых и инвалидов всегда поддерживается чистота и уют, как дома, но проведение субботников еще больше сближает всех за общим делом.

ИА REGNUM Лесной гость