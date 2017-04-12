Москва, 12 апреля, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Госдума при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект, регулирующий гражданско-правовую ответственность за причинение ядерного вреда, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в 1996 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Депутаты согласились с позицией профильного комитета о том, что законопроект потерял свою актуальность, и 333 парламентария высказались за его отклонение.

Авторы инициативы, депутаты Госдумы II созыва Владимир Тетельмин и Владимир Костюткин обратили внимание на то, что «в России в настоящее время отсутствуют специальные нормы, регламентирующие ответственность за ядерный вред, а также финансовый и страховой механизм, обеспечивающие возмещение». Вместе с тем предлагаемые нормы уже включены в закон «Об использовании атомной энергии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума VII созыва работает над оставшимися от предыдущих созывов более 2100 законопроектами.