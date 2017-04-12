Москва, 12 апреля, 2017, 22:16 — ИА Регнум.



ИА REGNUM США — Россия

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что деградацию российско-американских отношений нужно как можно скорее остановить. Такое заявление Тиллерсон сделал сегодня, 12 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский лидер констатировал, что уровень доверия в российско-американских отношениях при администрации Дональда Трампа стремительно деградирует. «Уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», — сказал Путин.

Напомним, с 11 по 12 апреля в российской столице с официальным визитом находится государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Сперва он провел многочасовые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Затем их обоих в Кремле принял Владимир Путин.

По итогам переговоров Тиллерсон заявил, что Россия и США должны сделать все, чтобы остановить деградацию отношений.

«Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас», — сказал государственный секретарь США.

При этом Тиллерсон тут же сказал, что позиции Москвы и Вашингтона по Сирии не сходятся и вряд ли сойдутся.

Тем не менее он считает, что отношения между двумя крупнейшими ядерными державами на планете не могут находиться в таком плачевном состоянии.

«Отношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, но две крупные ядерные державы не могут быть в таком положении», — сказал Тиллерсон.