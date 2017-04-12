Москва, 12 апреля, 2017, 22:03 — ИА Регнум.

США и Россия решили создать рабочую группу, которая займется стабилизацией отношений между странами, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Советский плакат «Мы хотим строить, а не разрушать!»

Создаваемая группа займется разрешением вопросов, требующих оперативного решения для своевременной стабилизации двусторонних отношений.

«Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации», — заявил Тиллерсон на пресс-конференции.

Госсекретарь США отметил, что «текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке».

Стоит отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров выразил при этом надежду на реанимацию совместной президентской комиссии России и США, «похороненной» президентом Обамой.

Сергей Лавров подчеркнул, что каналы для решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях России и США можно создать вне зависимости от существования «какой-то более зонтичной структуры».

Напомним, ранее Рекс Тиллерсон заявил о необходимости остановить ухудшение отношений между Россией и США, «чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех».