Москва, 12 апреля, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон констатировал, что позиции Москвы и Вашингтона относительно инцидента в сирийской провинции Идлиб не сходятся. Об этом Тиллерсон заявил сегодня, 12 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Mid.ru Российско-американские переговоры. Москва, 12 апреля 2017 года

Вопрос о том, применялось ли химическое оружие в Сирии, остается той темой, по которой позиции России и США не сходятся, подчеркнул Тиллерсон. «Очевидно, это та тема, по которой мы расходимся, поскольку Россия настаивает на проведении объективного расследования», — сказал госсекретарь, тем самым дав понять, что Вашингтону не нужно объективное расследование, а только голословные утверждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии обострилась после инцидента в провинции Идлиб.

Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск сразу же опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие, и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии.