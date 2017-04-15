Москва, 15 апреля, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Серии фоторепортажей «Подземный дворец коммунизма» продолжает погружение двенадцатое и станция «Киевская Кольцевая» глазами постоянного автора ИА REGNUM Николая Иванова.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Киевская Кольцевая»

Украшение фриза станции — торжественное шествие на золотом фоне, сходящееся к центральному символу, гербу Украинской Советской Социалистической Республики. Поскольку труд провозглашался в советскую эпоху делом, преобразующим отношения людей в братство трудящихся, постольку сюжет имеет отличительные черты «коммунистической религиозности». Расположение и ракурсы фигур более напоминают даже не классическую Древнюю Грецию, а Крито-Минойский период. И это также перекликается с представлением о новом строе как о «новой заре человечества».

Вместе с тем, украшения стен значительно больше напоминают православные иконы — «окна в события». А содержание событий в данном случае — это героические и культурные эпизоды, по мысли авторов связывающие историю двух братских народов, демонстрирующие их взаимопомощь и совместные свершения, или являющие источник вдохновения друг для друга. Все изображения в совокупности как бы иллюстрируют строки советского гимна «Союз нерушимый Республик свободных Сплотила на веки Великая Русь». Парадоксальная, не знавшая аналогов в истории «Красная Империя», в которой подвиги центра не прославлялись — как в иных империях — в виде изображения толп туземцев, несущих дары к чужому престолу.

«Сплочение навеки» Русью свободных республик Союза не выдержало испытания ссорой 1990-х годов, когда все бросились выяснять, «кто кого кормит». Но художественные артефакты той эпохи, продолжающие быть частью нашей жизни, должны со временем привлечь к себе более пристальное внимание. Ибо с этих стен на нас смотрит мечта о прекрасных людях. И эта мечта ждет своего воплощения.

Смотрите описание станции и галерею к статье «Подземный дворец коммунизма: Станция «Киевская Кольцевая«

Все статьи Николая Иванова