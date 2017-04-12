Дортмунд, Германия, 12 апреля, 2017, 21:39 — ИА Регнум.



Bvb.de «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако» 2:3

12 апреля на стадионе «Сингал Идуна Парк» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Монако». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «монегасков».

На 19-й минуте матча французский левый вингер Киллиан Мбаппе открыл счет, замкнув прострел Тома Лемара с правого фланга — 0:1.

Через 16 минут немецкий опорный полузащитник Свен Бендер замкнул навес с левого фланга в свои ворота — 0:2.

В начале второго тайма французский вингер Усман Дембеле сократил отставание после паса Синдзи Кагавы вдоль ворот — 1:2.

На 79-й минуте матча Мбаппе оформил дубль мощным ударом в левую девятку — 1:3.

Через 5 минут японский плеймейкер Синдзи Кагава снова сократил отставание в счете после навеса Нури Шахина с правого фланга — 2:3.

Статистика матча («Боруссия» / «Монако»)

Удары 12/6

Удары в створ 4/2

Владение 64%/36%

Фолы 9/9

Для прохода в следующую стадию «монегаскам» осталось не проиграть на своем поле со счетом 3:1, 4:2 и т.д.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Бендер, Сократис, Пищек, Дембеле, Геррейро, Кагава, Гинтер, Шмельцер, Вайгль, Обамеянг.

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Раджи, Глик, Туре, Фабиньо, Моутиньо, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе.

Главный арбитр матча: Данэль Орсато.

Предупреждения: Сократис — 16, Гинтер — 40, Жемерсон — 46, Лемар — 58, Дирар — 69, Фабиньо — 81, Субашич — 87.

Голы: Мбаппе 19 — 0:1, Бендер (авг) 35 — 0:2, Дембеле 57 — 1:2, Мбаппе 79 — 1:3, Кагава 84 — 2:3.