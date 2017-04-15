Москва, 15 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Американский ракетный удар по сирийским правительственным войскам вызвал широкий резонанс в российской экспертной среде. Выводы, которые следуют из этого агрессивного шага Вашингтона, представлены в статье политического аналитика, постоянного автора ИА REGNUM Михаила Демурина.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Сирии

Целесообразно ли вообще говорить о международном праве сейчас, после очередной демонстрации со стороны США готовности применять силу по обвинению, не подкрепленному никакими доказательствами? Конечно, да, так как противоположный подход лишь приближает угрозу тотальной войны. Требуется лишь понимание того, что в нынешних условиях это означает готовность подтвердить свою точку зрения действиями.

Вернуть международное право сегодня, означает для России возможность силовой реакции на явные преступления незаконных режимов. Например, на Украине. И отказ от всех надежд на способность преступников к переговорам. Тогда их покровители, возможно, одумаются.

Россию пытаются «образумить», понимая под «разумностью» слепое выполнение чужой политической воли и отсутствие собственного мнения. Но результатом такого давления должно стать возвращение руководства России к более реалистичному взгляду и исцелению от «трампомании», бывшей таким популярным трендом последнего времени.

Читайте развернутое изложение этой позиции в статье «Россия — США — Сирия: международный разбой — мировой порядок»

А также другие статьи Михаила Демурина