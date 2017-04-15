Москва, 15 апреля, 2017, 04:24 — ИА Регнум.



Max Goldberg Дональд Трамп

Атака правительственных сил Сирии, осуществленная США, была воспринята многими как агрессия против суверенного государства. Анализ ситуации, сложившейся в американо-турецких отношениях, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

На фоне ракетного удара по сирийскому аэродрому позиция Анкары, позитивно оценившей американский удар, выглядит достаточно неадекватной. Неадекватной хотя бы положению Турции в рамках тактического альянса с Россией и Ираном, достигнутым в ходе противостояния исламистским боевикам. Эрдоган бросился призывать Штаты к «развертыванию полноценной операции», тут же ему вторит турецкий МИД с призывом «срочному отстранению президента Сирии Башара Асада от власти».

Итак, Турция фактически отошла от договоренностей, достигнутых в Астане. Но в последних телефонных переговорах глав российского и турецкого МИД это не прозвучало. Такой вывод можно сделать из отчета об этом разговоре, размещенном на сайте российского МИД, где упомянута только «попытка осложнить и без того напряженную ситуацию» и «безальтернативность продолжения межсирийского переговорного процесса как единственного пути достижения мира в САР».

При этом американские эксперты не спешат рассуждать о расширении операции и прочих масштабных движениях военной машины США, ограничиваясь оценкой налета как «сигнала» для Северной Кореи и Ирана. А вот проблема союза США с курдами, так беспокоившая турецкую сторону, осталась не озвученной никак.

Турция, пытаясь решить свои проблемы, используя любые, самые призрачные возможности, рискует загнать себя в ситуацию неприятного выбора между США и Россией с Ираном.

Читайте подробное освещение турецкого мнения по Сирии в статье: «Трамп блефует, а Эрдоган делает ошибки»

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