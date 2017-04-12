Москва, 12 апреля, 2017, 21:33 — ИА Регнум.

Почти 60% бюджетных средств, выделенных на выплаты грантов президента РФ в 2015—2016 гг., так и не дошли до российских студентов с выдающимися способностями. Задача, поставленная президентом РФ о ежегодной грантовой поддержке для 1200 представителей одаренной молодежи, выполняется недостаточно полно, следует из доклада правительства об исполнении поручения.

Totaldict.ru Студенты

ОНФ в ближайшее время обратится в Минобрнауки с просьбой выяснить, почему сложилась подобная ситуация.

В общей сложности на президентские гранты одаренной молодежи в 2015—2016 гг. из бюджета было выделено 480 млн рублей. Однако до грантополучателей дошло только 196,7 млн рублей, то есть в два с половиной раза меньше.

Таким образом, 283,3 млн рублей остались неизрасходованными.

Указ президента РФ о господдержке лиц, проявивших выдающиеся способности, подразумевает предоставление до 1200 грантов в год — по 20 тыс. рублей в месяц на весь период обучения. В 2015 г. был заключен 451 договор на получение гранта, в 2016 г. — 723 договора. В то же время численность претендентов на господдержку составляла соответственно 799 и 1223 человека. Гранты предназначены для поддержки студентов, которые блестяще проявили себя, будучи школьниками (победы в олимпиадах).

«Важно внимательно рассмотреть причины, по которым с потенциальными грантополучателями не были заключены договоры. В том числе требуют оценки факты отказа от заключения договоров со стороны самих претендентов на гранты — всего было зафиксировано 307 таких случаев. Значит, нужно еще раз проанализировать содержание договоров, чтобы понять, что в них может не устраивать молодых людей. Дети и молодежь с выдающимися способностями — это золотой фонд государства, и в работе с ними не должно быть сбоев и упущений. Нужно добиться, чтобы система грантовой поддержки действовала как отлаженный механизм», — считает член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.

Любовь Духанина подчеркивает, что данный вопрос был поставлен на совещании Владимира Путина с членами правительства в ноябре 2016 г., на котором обсуждались итоги реализации Послания президента РФ Федеральному собранию.

Тогда отмечалось, что в 2016 г. образовательному фонду «Талант и успех», который осуществляет функции по выявлению и сопровождению одаренных детей, на эти цели было выделено 384 млн рублей. Однако к октябрю кассовое исполнение составило всего 15,5% от суммы.

Владимир Путин поручил правительству представить предложения по повышению эффективности расходования средств, выделенных на выплату грантов. Однако, как подчеркивает Любовь Духанина, в представленном докладе кабмина таких предложений нет. Не сообщили в правительстве и о том, как предполагается усовершенствовать процедуру отбора претендентов на получение грантов.

По мнению эксперта ОНФ, одной из таких мер должно стать расширение числа мероприятий, по итогам которых учащийся может получить право на присуждение президентского гранта. В настоящее время основным инструментом выявления одаренных детей являются школьные олимпиады.

По данным Минобрнауки, в 2016 г. в общероссийских олимпиадах приняли участие 6 млн человек. «Лучшие из лучших» принимали участие в международных олимпиадах.

«Необходимо и дальше развивать эту практику, шире внедрять профессиональные олимпиады, инженерные конкурсы. Это даст возможность одаренным детям уже в раннем возрасте выбрать сферу будущей деятельности, получить необходимые ориентиры. А взрослым — помочь им в этом, обеспечив сопровождение от школы до высшего учебного заведения и дальше до производства», — утверждает Любовь Духанина.

Выявлению и дальнейшему сопровождению юных талантов будет также способствовать создание сети образовательных центров для одаренных детей. Это отдельная задача, которую поставил президент РФ по итогам посещения сочинского детского центра «Сириус» в июле 2016 года. В послании Федеральному собранию Владимир Путин рекомендовал главам регионов создать на базе лучших вузов и школ центры поддержки одаренных детей.

«У детей могут быть разные пути в такие центры, где выявят их лучшие способности и помогут развиться до сформировавшегося дарования. Это, например, посещение профильных смен технического и художественного творчества в детских лагерях, включая такие известные, как «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». Даже умело поставленное дополнительное образование на уровне муниципалитета может стать серьезным ресурсом выявления и сопровождения незаурядных, творческих ребят, которые в будущем могли бы стать получателями президентских грантов», — считает Любовь Духанина.

По ее мнению, требуется также повысить информированность населения о правилах и механизмах выдачи президентских грантов. Это увеличит количество школьников, участвующих в мероприятиях для одаренной и талантливой молодежи.

«Обращаясь к Федеральному собранию в декабре 2016 года, президент РФ Владимир Путин отметил, что в основе всей системы образования России должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток — одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте. Владимир Путин подчеркнул, что раскрытие талантов ребенка — наша общая задача, в этом успех России. Именно на это нацелен указ президента о грантовой поддержке одаренных детей и молодежи. Мы обязательно проследим за тем, какие меры будут приняты правительством по обеспечению эффективного расходования выделенных на эти цели средств», — заключает Любовь Духанина.