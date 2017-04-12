Берлин, 12 апреля, 2017, 21:32 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ле Пен

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил надежду, что кандидат на пост президента Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен проиграет выборы, 12 апреля сообщает Reuters.

«Франция нужна нам, по крайней мере, настолько, насколько мы нужны Франции. Надеюсь, что Ле Пен не станет президентом Франции», — заявил Шойбле.

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Напомним, первый тур президентских выборов пройдет во Франции 23 апреля. Два ведущих кандидата примут участие во втором туре, который пройдет 7 мая.

Согласно результатам опроса Ifop-Fiducial, Ле Пен может одержать победу в первым туре голосования с небольшим перевесом, но во втором туре, скорее всего, уступит центристу Эммануэлю Макрону.

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Ранее Ле Пен заявила, что выход Франции из состава Европейского союза будет одним из главных пунктов ее программы действий в случае, если она одержит победу на президентских выборах.