Санкт-Петербург, 15 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Восстанавливая отношения с европейскими державами после подписания Парижского мира в 1856 году, Российская империя надеялась на поддержку Франции. Чем обернулись эти надежды в 1863 году, во время второго польского восстания, рассказывает кандидат исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Олег Айрапетов.

Эмблема польского восстания 1863 года

Император Александр II, проводил в 1850 годах политику замирения мятежной провинции, каковой являлась Польша после восстания 1831 года. 15(27) мая 1856 года император на приеме депутации польского дворянства сказал речь: «Держитесь действительности, составляя одно целое с Империей, и оставьте всякие мечтания о независимости, как не могущие осуществиться».

Желая показать свое благоволение к Польше, Александр II возвращает из ссылки более 8 тысяч прощенных повстанцев 1831 года. Но все уступки российского правительства воспринимались поляками как доказательства успехов их сопротивления и слабости российской империи. Действия России показывали полное непонимание польской ситуации. Доказательства этого непонимания воспоследовали в очень скором времени. Под руководством шляхты и католического духовенства, готовилось новое восстание. Центр, руководящий подготовкой, находился в «дружественной России Франции», где пребывали по большей части польские политические эмигранты. Также и в северной Италии действовала польская военная школа, готовившая инструкторов.

На этом фоне царившее среди российского населения и руководства доброжелательство и уступчивость являлись прекраснодушием и попустительством. К 1860 году ситуация прояснилась настолько, что русские дипломаты и военные рекомендовали императору Александру II принять меры — усилить войсковое присутствие в Польше и потребовать разъяснений у Наполеона III, правителя Франции, разъяснений в пособничестве польским потенциальным инсургентам. Но было уже поздно. Ситуация неудержимо скатывалась к восстанию. Точнее, ее катили туда силы, попустительством и задабриванием которых Россия занималась чуть ли не 20 лет подряд.

Подробное изложение читайте в статье «На пути к восстанию в Польше»

Читайте другие статьи Олега Айрапетова