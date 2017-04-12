Саранск, 12 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум.

Президент Владимир Путин назначил главу Республики Мордовия Владимира Волкова временно исполняющим обязанности главы региона. Соответствующий документ опубликован на портале Кремля.

Kremlin.ru Владимир Волков

«Принять отставку Главы Республики Мордовия Волкова В. Д. по собственному желанию, — говорится в тексте указа. — Назначить Волкова Владимира Дмитриевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

В ходе встречи с президентом РФ Волков рассказал об экономическом положении в республике. Рост ВВП по итогам 2016 года составил 4,5%. «Промышленность — на 7%, мы построили больше жилья, больше дорог. Очень важно: оцениваем положительно рост реальной заработной платы… Производство мяса растет: за последние три года мы выросли по производству мяса в два с половиной раза. И в прошлом году хороший урожай получили — один из самых высоких в последнее время», — сообщил руководитель Мордовии.

Также он остановился на показателях 2017 года. «Промышленность растет, уже 11%. А индекс промышленного производства уже 16%. Также село растет — 6%, молоко — 4%, мясо — на 5−8% растет. И вложение в основной капитал тоже увеличивается. Вот с такой динамикой мы начали этот год», — продолжил он.

Волков информировал, что в республике в настоящее время развиваются более 20 промышленных проектов. До конца года планируется запустить три новых завода — завод по производству кабелей, завод медицинских препаратов и завод по производству новых источников света. Каждое предприятие будет выпускать продукцию на сумму более 3 млрд рублей.

Кроме того, с открытием инжинирингового центра волоконной оптики Мордовия создаст новую для России отрасль — это оптоэлектронное приборостроение. В республике работают пять кабельных заводов, продукция предприятий направляется кроме российского рынка в страны Западной Европы и Китай. Предприятия светотехнической отрасли, центральное из которых «Лисма», также обеспечивают отечественный рынок — каждая третья лампочка в России произведена в Саранске. Светодиоды, галогенные лампы, обыкновенные лампы экспортируются в Иран, Чехию, Венгрию, Германию.

Глава Мордовии Владимир Волков родился в 1954 году. В 1994 году стал депутатом Госсобрания республики первого созыва. В 1995-м являлся зампредом правительства республики, после этого занял пост председателя правительства Мордовии.

Возглавляет республику с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. Был назначен на пост главы указом президента РФ в 2012 году. По представлению президента Госсобрание республики наделило Волкова полномочиями главы республики.

Награжден орденами «Знак Почета» (1976), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011). Имеет награды Республики Мордовии — ордена Славы II и III степеней (2009 и 2006).

Напомним, выборы главы Мордовии состоятся в единый день голосования в сентябре 2017 года.