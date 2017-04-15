Симферополь, 15 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум. 8 апреля 1783 года всероссийская императрица Екатерина II издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». О том как происходило первое присоединение Крыма и какие политические события этому предшествовали, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Князь Потемкин присоединил Крым к России

Присоединению Крыма в 1783 году предшествовала десятилетняя история тщательной дипломатической подготовки этого шага. И речь шла не столько даже о Блистательной Порте, тогдашней Турции, в чьем вассальном владении и состоял Крым, сколько о самих крымчаках.

Крымские ханы были вынуждены политически лавировать в силу географического положения полуострова. С одной стороны, метрополия — Турция за морем, с другой — стремительно по историческим меркам «приближающаяся» Россия, крепнущая держава, играющая все большую роль в Европе. Начавшееся волей пришедшего к власти в 1777 году российского протеже Шахгин-Гирея переустройство крымского ханства по образцу европейских держав, хотя бы в отношении организации армии, вызвало серьезные народные волнения.

Желая избежать развития беспорядков и понимая, что надежда на помощь Турции иллюзорна, крымская аристократия обратилась к императрице Екатерине II с просьбой о принятии Крыма в состав России.

Подробный рассказ о первом присоединении Крыма в статье «Как князь Потемкин присоединил Крым к России»

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