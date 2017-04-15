Токио, 15 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Получив в 1940 году информацию о подготовке Германией нападения на Советский Союз, Япония начала рассматривать возможность одновременного нападения на Дальний Восток. Что воспрепятствовало исполнению этих планов, читайте в статье доктора исторических наук, постоянного автора ИА REGNUM Анатолия Кошкина.

Ёсуке Мацуока и Адольф Гитлер

Одним из основных факторов, сдержавших японскую военную машину, была память о поражении на Халхин-Голе в 1939 году. Попытка занять жесткую позицию на переговорах с СССР не дала японской дипломатии никакого преимущества. Напротив, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил японскому послу в Москве, что Портсмутский договор, заключенный по результатам русско-японской войны 1905 года, не будет оставлен без изменений.

Тем временем японская и германская дипломатии проводили операцию по усыплению бдительности советского руководства перед атакой со стороны Германии. Уже подозревая о наличии утвержденных планов германского руководства по атаке на Советский Союз, японская сторона пыталась прозондировать возможность привлечения СССР к Тройственному союзу. Такую же имитацию союзнических намерений демонстрировал в переговорах с Молотовым и министр иностранных дел Германии Риббентроп.

Непоколебимо веря в возможность молниеносной войны против СССР, немцы пытались нацелить Японию на южное направление, делая особенный акцент на взятии Сингапура. Из соображений о возможности блицкрига становится понятно и немецкое равнодушие по поводу японо-советского пакта о ненападении. Тем более, что его подкрепляли такие заверения, как сделанное министром иностранных дел Японии Мацуокой о вступлении в войну на стороне Германии невзирая ни на какие договоры в случае возникновения германо-советского конфликта.

Подробности в статье «Гитлер о Японии: «Нам следует видеть в себе хозяев…»

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