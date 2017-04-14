Вашингтон, 15 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Удар США по Сирии — это вызов Москве. В этом уверено большинство российских экспертов, и у них есть для этого основания. Впрочем, одной Москвой дело, конечно, не ограничивается. Бомбежкой Сирии Трамп сделал попытку укрепить свои позиции — «свои» не в смысле «американские», а свои личные, собственное положение в президентском кресле. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беги, Трамп, беги

Есть две основных версии, описывающих причину произошедшего. Первая сводится к тому, что Трамп больше не является хоть сколько самостоятельной фигурой, но марионеткой во влиятельных руках. Рычагом для слома Трампа мог послужить его зять Кушнер, который убрал из Совета по национальной безопасности Стива Беннона, противника ударов по Сирии.

Согласно второй версии, Трамп оказался в ситуации, когда ему реально оставался до импичмента буквально один промах. Он, обещавший в начале своего срока провести значимые реформы и изменения в законодательстве, провалил все самые важные из заявленных проектов. Одновременно с потерей Беннона и Флинна оскудел мозговой центр, призванный помогать в реализации заявленного Трампом курса. Трамп начал казаться слабым президентом, не справляющимся со своими обязанностями.

В случае, если первый вариант представляется безвыходным, то второй еще дает какое-то пространство для маневра. Таким маневром и стала ракетная атака Сирии.

Это действие дало Трампу возможность выиграть время, значительно отодвинуть угрозу импичмента и получить поддержку «глубинного государства». Выгоды очевидны, но решение может сыграть и в противоположную сторону. Есть опции, позволяющие определить поводом для импичмента именно эту атаку. СМИ уже начали говорить о том, что Трамп не должен был принимать такого важного решения без согласования с Конгрессов, и вообще — запасов химоружия на авиабазе Шайлат не было.

Какова же цена этого решения? Как оно изменило обстановку внутри США, а также в отношениях Вашингтона с Россией, Китаем и Израилем? И не попал ли Трамп в политику, как кур в ощип?

Читайте подробный анализ в материале Попытка войны США против Сирии, и не только против Сирии

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