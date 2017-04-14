Москва, 15 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «БайБайМэн». реж Стэйси Тайтл. 2017. США Спиритический сеанс

Режиссер Стейси Тайтл сняла фильм ужасов «Бай Бай Мэн» — про демона, который питается страхом. Он способен наслать на человека видение или галлюцинацию, которая заставит жертву делать то, что ему, демону, угодно. Интересен образ зрителя, каким его видели создатели фильма: человека, боящегося непредвиденного результата, который, в свою очередь, зависит от того, как упадет монета (именно так, через падающую монету, в этом фильме появляется демон). Вдумчиво и иронично фильм обсуждает кинокритик Дмитрий Тёткин.

Известно, что страх — одно из древнейших переживаний, которое необходимо живому существу для того, чтобы как можно дольше оставаться в этом статусе: ведь, не испугавшись опасности, можно пропустить ее — и отрезать себе путь ко спасению. Возможно, на этой спекуляции страхом и существуют фильмы ужасов. А может, они дергают за ниточку веры в символы, знаки и приметы, которая появляется там, где отсутствует уверенность — уверенность в исходе дела или сама по себе.

Сам по себе антураж этого ужастика (как, собственно, всех фильмов ужасов, с процентными вариациями) — кровища, трупы, поедающие трупам лица псы, окровавленные ножницы — больше заслуживает эпитета не «страшно», а «противно». Авторы фильма, крепко зажав в руках испытанную колотушку шокирующей картинки, колошматят ей восприятие зрителя в расчете вызвать у того сильную эмоцию, которая пригвоздит внимание к экрану, и этой эмоцией совсем не обязательно должен быть страх. Если даже просто противно, но противно очень сильно, до тошноты — значит, цель достигнута.

Эта игра со зрительским восприятием способна вполне себе эффективно увести внимание аудитории от реальных ужасов, которые его окружают. После нацистских концлагерей не было никакой нужды изобретать демонов специально, да и сейчас что ни неделя — то очередная новость, убеждающая в том, насколько прочно поселилось зло в человеческом мире. Придать этому злу не конкретный и людской характер, а абстрактный и мистический — вот отменный способ переключить молодежную аудиторию (на которую не зря рассчитаны большинство ужастиков) с жизненной активности на невротическое пережевывание навязанных ей страхов.

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