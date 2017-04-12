Калининград, 12 апреля, 2017, 21:00 — ИА Регнум.

В Калининградскую область прибыла делегация из Германии с инициативой создать в регионе новый аграрный проект. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, немецкий агрохолдинг Tupag намерен заняться в российском эксклаве выращиванием зерна.

Tupag-agrar.de Праздник урожая от немецкого агрохолдинга Tupag

«По просьбе руководства компании областной Минсельхоз начал подбор земельного участка», — отметили в правительстве после встречи врио министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой с советником Tupag Райнхольдом Хильфрайхом.

Tupag — холдинг замкнутого цикла, занимающийся сельским хозяйством и машиностроением. Производство организовано в ряде стран Евросоюза (по сообщению немецкой агропрессы, в самой Германии Tupag использует труд сезонных рабочих из Румынии). В пресс-службе уточнили, что решение о сотрудничестве с российской стороной было принято после презентации Калининградской области в Берлине в январе этого года.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что штаб-квартира холдинга Tupag расположена в городе Мюльхаузен (федеральная земля Тюрингия). Летом 2016 года представители Мюльхаузена посещали Калининград в рамках укрепления культурных и экономических связей.

В частности, газета Thüringer Allgemeine в статье «Калининград снова немного ближе» отмечала усилия генконсула Германии в Калининграде Михаэля Банцхафа по привлечению концерна Tupag в российский эксклав. При этом газета делала акцент на том, что с 1995 по 2001 год Банцхаф возглавлял отдел внешних связей Государственной канцелярии Тюрингии.