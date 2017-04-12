Тула, 12 апреля, 2017, 20:46 — ИА Регнум.

Заседание организационного комитета Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоялось 11 апреля под председательством первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова и председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павла Красноруцкого, являющихся председателями организационного комитета Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тульской области. На заседании были рассмотрены вопросы подготовки служб региональной исполнительной дирекции «Российской студенческой весны» к фестивалю. Руководители служб дирекции выступили с докладами о проделанной работе. Особое внимание было уделено обеспечению транспортной логистики, питания участников, материально-технического обеспечения и проживания участников фестиваля. Напомним, что в период проведения фестиваля с 15 по 19 мая 2017 года город Тула примет более 3000 тысяч гостей из 85 регионов Российской Федерации. Впервые «Российская студенческая весна» пройдет в Центральном федеральном округе. Открытие Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» пройдет в Тульском кремле. В апреле текущего года состоится Гала-концерт фестиваля «Тульская студенческая весна — 2017». В программе концерта самые яркие номера по итогам отборочных туров и награждение победителей.