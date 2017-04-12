Киев, 12 апреля, 2017, 20:47 — ИА Регнум.

Народный депутат Верховной рады, председатель парламентского подкомитета по правам человека Вадим Рабинович считает, что на Украине необходимо провести референдум и упразднить должность президента. Заявление Рабиновича приводит сегодня, 12 апреля, телеканал «112 Украина».

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«Украине идеально подходит парламентская форма власти, пост президента, считает наша партия, должен быть упразднён на референдуме. Вот Германия не имеет президента фактически, он номинальная фигура, страна имеет земельное устройство — и ничего, прекрасно живет», — заявил депутат Рабинович.

Он считает, что в вопросе президентов Украина наступает «на одни и те же грабли».

«Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, — и всё. В парламенте всё же более живая ситуация, больше движения: тут создаются коалиции, легче найти противовесы, большинство может быстро превратиться в меньшинство и наоборот», — считает депутат Рабинович.

Депутат критикует нынешнюю украинскую власть, заявляя, что она «может нарушать Конституцию, убирать бесплатное медицинское обслуживание, продавать землю, называть Яценюка и Гройсмана лучшими премьерами».

Именно на нынешнюю украинскую власть Рабинович возлагает ответственность за обнищание народа. «А нам правительство каждый день рассказывает, что стало жить лучше. Кому стало жить лучше? Страну разворовали и заложили МВФ, деревья рубим, медицину и образование губим, молодёжь выталкиваем за границу, пенсионеров обкладываем налогами и убиваем ценами на лекарства, бизнес душим», — сетует Рабинович.