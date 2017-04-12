Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2017, 20:36 — ИА Регнум. США готовы работать для поиска дипломатического решения, чтобы положить конец шестилетней войне в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает 12 апреля Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосуд

Хейли отметила, что США готовы направить все свои ресурсы на поиск дипломатического решения по Сирии, добавив, что Вашингтону нужны «партнеры, которые серьезно относятся к использованию своего влияния» в отношении президента Сирии Башара Асада.

«Соединенные Штаты твердо верят, что политический процесс возможно запустить, несмотря на разногласия», — заявила Хейли.

Постоянный представитель США подчеркнула, что Россия должна прекратить «защищать Асада». Хейли обвинила Иран в том, что он «подливает масло в огонь сирийской войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители США, Великобритании и Франции внесли на рассмотрение Совбеза ООН новый проект резолюции по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

В МИД РФ отметили, что США стремятся задействовать новый проект резолюции Совбеза ООН, чтобы легитимизировать ракетный удар по сирийской военной базе «Шайрат».