Москва, 12 апреля, 2017, 20:29 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

Ассоциация «Грузавтотранс» предлагает создать объединение региональных грузоперевозчиков для налаживания диалога с госорганами по вопросам системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн «Платон», сообщил президент ассоциации Владимир Матягин в ходе работы круглого стола «Дальнобойщики в поиске компромисса: отраслевые проблемы и варианты решения», прошедшего в Москве в среду, 12 апреля.

«Мы предложили создать ассоциацию. Мы должны вместе сесть и обсудить, какой будет многофункциональная ассоциация, которая объединит те регионы, где будут объединены перевозчики. И только тогда у нас появится взаимосвязь с теми органами власти, которые сегодня присутствуют — и с Госдумой, и с Минтрансом, и с правительством», — отметил Владимир Матягин в рамках работы круглого стола.

По словам президента «Грузавтотранса», концепция такой ассоциации уже имеется, и ее необходимо обсудить с межрегиональными объединениями автоперевозчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в России начались акции дальнобойщиков, протестующих против «Платона». Однако протестные акции водителей легковых и грузовых автомобилей не оказали влияния на рынок грузоперевозок.

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Напомним, система сбора платежей «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Деньги, собранные «Платоном», поступают в Федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

Тариф «Платона» с окончанием льготного периода 15 апреля 2017 года должен был вырасти вдвое — с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пути. Однако правительство приняло решение фактически продлить льготный период и проиндексировать тариф лишь на 25%. С 15 апреля он будет составлять 1,91 рубля.

Автоперевозчик с почти 30-летним стажем Сергей Сапронов, организатор и лидер движения автоперевозчиков «12 тонн» отметил как особо важную проблему изношенность парка автомобилей дальнобойщиков, отсутствие приемлемого режима работы и отдыха и выстроенной системы лизинга, которая позволяет взять в аренду «не дышащую на ладан фуру», а новую, современную машину, отвечающую технике безопасности и евростандартам по выбросу вредных веществ в атмосферу.

Сергей Сапронов также предложить упорядочить региональные стандарты, касающиеся разрешенной весовой нагрузки по осям грузовых автомобилей. По словам водителя, в России сложилась парадоксальная ситуация, когда, проезжая по трем регионам, дальнобойщик «в одном едет по правилам, а в двух других — с нарушениями». И это при том, что вес груза в его машине остается неизменным.

Представитель группы компаний «Фривей» Сергей Грачев предложил выработать единый документ, согласно которому работали бы все грузовые компании и водители-частники.

Владимир Матягин поддержал эту идею и предложил пойти дальше — создать в России Ассоциацию грузоперевозчиков, и объединить в ней все разрозненные организации дальнобойщиков и водителей грузового транспорта.

Участники круглого стола также обсудили систему сбора платежей «Платон». В частности, председатель межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой и дорожной отрасли Борис Рыбак отметил, что немногочисленные протесты дальнобойщиков никак не связаны с «Платоном».

Подавляющее большинство недовольных — это индивидуальные предприниматели, которые зачастую используют в своей работе «серые схемы» и не хотят уходить от них в правовое поле.

«Среди бастующих вы не увидите водителей из крупных торговых сетей или грузовых компаний. Их все устраивает, потому что они работают честно», — подчеркнул Борис Рыбак.

По словам Бориса Рыбака, 25 апреля будет созвана конференция всех заинтересованных представителей индустрии грузовых автоперевозок.

«У нас сегодня есть уникальный шанс — правительство России лояльно и с поддержкой смотрит на перспективу создания саморегулируемой организации автоперевозчиков. И шанс создать ее существует», — подчеркнул Борис Рыбак.

В свою очередь, модератор круглого стола, депутат Госдумы Сергей Шаргунов (фракция КПРФ) пообещал участникам дискуссии организовать встречу на площадке нижней палаты парламента, чтобы еще раз обсудить подробности работы и насущные нужды представителей отрасли автоперевозок.

«Важно, что сегодня, без ложных страстей, мы поговорили о серьезных проблемах, и этот диалог необходимо продолжить. Надо учесть мировую практику, и понять, как сделать жизнь дальнобойщиков проще, лучше, как сделать их работу эффективнее. Чтобы на труде простых мужиков не наживались всякие посторонние структуры и силы. Чтобы люди знали, сколько они работают, сколько им гарантировано дохода, сколько они еще могут заработать. Какой у них будет отдых и кто конкретно будет отстаивать их права и интересы. Все они — граждане Российской Федерации, и все они должны быть защищены, и все они должны быть услышаны. Самое неправильное в этой ситуации — начать возводить баррикады, разделяющие людей», — подытожил работу круглого стола Сергей Шаргунов.

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