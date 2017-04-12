Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2017, 20:08 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

США воюют против Сирии террористическими методами, заявил постоянный представитель Сирийской арабской республики при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совета безопасности международной организации.

По мнению Башара Джаафари, Вашингтон собирается повторить в Сирии всё то, что США сделали с Ираком в 2003 году.

Напомним, 7 апреля 2017 года боевые корабли США из восточных районов Средиземного моря нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат» в провинции Хомс. Вашингтон утверждает, что самолеты с этой авиабазы якобы осуществили химическую атаку в провинции Идлиб.

Россия настаивает на проведении полноценного расследования инцидента в Идлибе и классифицировала действия США как акт агрессии против суверенного государства.