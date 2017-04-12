Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2017, 19:52 — ИА Регнум.

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Владимир Сафронков потребовал от постпреда Великобритании Мэтью Райкрофта после его выступления на заседании Совбеза ООН не оскорблять Россию и другие государства. Заседание Совбеза ООН проходит в нью-йоркской штаб-квартире всемирной организации сегодня, 12 апреля.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Выступление представителя Великобритании Райкрофта показало, что он только и думает, чтобы затруднить ваши усилия, господин де Мистура, не дать развиваться политическому процессу, принести в Совбез конфронтационность и враждебность», — сказал Сафронков.

Представитель России также подчеркнул, что Лондон испугался возможного сотрудничества России и США.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Всё делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. <…> Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня?» — заявил Сафронков.

Он подчеркнул, что постпред Райкрофт оскорбляет Сирию, Иран, Турцию и другие государства.

«Не смей оскорблять Россию больше», — жестко завершил свою речь Сафронков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Совете Безопасности ООН идет рассмотрение резолюций, предложенных Западом по ситуации в Сирии. Великобритания, Франция и США хотят возложить ответственность за инцидент в провинции Идлиб на власти Сирии и Россию. С помощью своих резолюций Запад хочет создать дипломатическую базу для вторжения в Сирию.

Россия, пользуясь своим правом вето в Совбезе, препятствует намерениям Запада, за что подвергается словесным нападкам.