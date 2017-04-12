Костромичи рассказали, что нужно улучшить в работе Почты России
Кострома, 12 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Костромской филиал Почты России совместно с Костромским колледжем бытового сервиса, где обучаются будущие почтальоны, провели «Неделю почтовой связи», сообщил сегодня, 12 апреля, сайт K1News.
Будущие работники почты «продемонстрировали знание правил упаковки посылки, оформления бандероли с объявленной ценностью, тарификации, заполнения сопроводительных документов и практические навыки работы».
ИА REGNUM спросило жителей Костромы — Как они оценивают работу Почты России? Что нравится и что нет?
Анна, 26 лет— «Работой почты довольна. В Давыдовском отделении недавно ввели электронную очередь. Очень удобно. Теперь не нужно помнить за кем ты стоишь — запоминать это сложно потому, что люди всегда меняются. А не нравится, что очень мало почтовых окон, где выдают и принимают посылки. Это, конечно, нужно менять».
Максим, 30 лет «Работой почты в целом недоволен. Огромные очереди, даже электронные. Работает, как правило, не более двух окон, часто с перерывами. Операторы тратят время на то, чтобы что-то где-то разыскать, а в это время люди стоят и ждут. Невозможно достучаться до руководства отделения.
Что нужно поменять: почте нужно сократить сроки доставки, изменить отношение к посетителям, увеличить штат сотрудников. Хорошо, что поставили банкомат — живу рядом, мне теперь удобно».
Нелли, 40 лет. «Я хожу на центральную почту. Что мне там не нравится — там постоянно грязно! Они экономят деньги — пуфики грязные, пол немытый. Ходили с мужем за посылкой, времени на часах без двадцати восемь — охранник закрыл дверь, сказал что никого не пустит, хотя рабочий день еще не закончился. Выход из положения — повысить зарплаты. Тогда и стимул к работе будет».
Галина, 62 года. «Я живу в Октябрьском. Там постоянные очереди. Недавно ввели электронную очередь, но нигде нет информации как ей пользоваться, так и не поняла куда нажимать, на экране все мелко, молодежи может и понятно, а нам, пенсионерам, тяжело. Особых изменений не заметила, как стояли по часу, так и стоим».
Наталья, 55 лет. «Все было бы хорошо, но очень много ошибок делают в платежках, приходится ходить по второму разу. Еще и обхамят. Порой не знают, как и что делать. Зовут друг друга на помощь. Я понимаю, что люди работают там за копейки, хотелось бы, чтобы повысили зарплату сотрудникам, и они ответственнее относились к своей работе.
ИА REGNUM отмечает, что согласно опубликованным вакансиям зарплата почтальона в Костроме составляет от 9600 до 13 000 рублей за полный рабочий день. Начальнику отделения почтовой связи в одном из поселков Костромской области предлагается от 11 300 до 14 690 руб. В обеих вакансиях от соискателя опыт работы не требуется.