Кострома, 12 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Костромской филиал Почты России совместно с Костромским колледжем бытового сервиса, где обучаются будущие почтальоны, провели «Неделю почтовой связи», сообщил сегодня, 12 апреля, сайт K1News.

Agora.md Почта России

Будущие работники почты «продемонстрировали знание правил упаковки посылки, оформления бандероли с объявленной ценностью, тарификации, заполнения сопроводительных документов и практические навыки работы».

ИА REGNUM спросило жителей Костромы — Как они оценивают работу Почты России? Что нравится и что нет?

Анна, 26 лет— «Работой почты довольна. В Давыдовском отделении недавно ввели электронную очередь. Очень удобно. Теперь не нужно помнить за кем ты стоишь — запоминать это сложно потому, что люди всегда меняются. А не нравится, что очень мало почтовых окон, где выдают и принимают посылки. Это, конечно, нужно менять».

Максим, 30 лет «Работой почты в целом недоволен. Огромные очереди, даже электронные. Работает, как правило, не более двух окон, часто с перерывами. Операторы тратят время на то, чтобы что-то где-то разыскать, а в это время люди стоят и ждут. Невозможно достучаться до руководства отделения.

Что нужно поменять: почте нужно сократить сроки доставки, изменить отношение к посетителям, увеличить штат сотрудников. Хорошо, что поставили банкомат — живу рядом, мне теперь удобно».

Нелли, 40 лет. «Я хожу на центральную почту. Что мне там не нравится — там постоянно грязно! Они экономят деньги — пуфики грязные, пол немытый. Ходили с мужем за посылкой, времени на часах без двадцати восемь — охранник закрыл дверь, сказал что никого не пустит, хотя рабочий день еще не закончился. Выход из положения — повысить зарплаты. Тогда и стимул к работе будет».

Галина, 62 года. «Я живу в Октябрьском. Там постоянные очереди. Недавно ввели электронную очередь, но нигде нет информации как ей пользоваться, так и не поняла куда нажимать, на экране все мелко, молодежи может и понятно, а нам, пенсионерам, тяжело. Особых изменений не заметила, как стояли по часу, так и стоим».

Наталья, 55 лет. «Все было бы хорошо, но очень много ошибок делают в платежках, приходится ходить по второму разу. Еще и обхамят. Порой не знают, как и что делать. Зовут друг друга на помощь. Я понимаю, что люди работают там за копейки, хотелось бы, чтобы повысили зарплату сотрудникам, и они ответственнее относились к своей работе.

ИА REGNUM отмечает, что согласно опубликованным вакансиям зарплата почтальона в Костроме составляет от 9600 до 13 000 рублей за полный рабочий день. Начальнику отделения почтовой связи в одном из поселков Костромской области предлагается от 11 300 до 14 690 руб. В обеих вакансиях от соискателя опыт работы не требуется.