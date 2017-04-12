Москва, 12 апреля, 2017, 19:50 — ИА Регнум.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР) подготовил проект закона, обязывающего мигрантов оплатить при въезде в Россию полис страхования риска депортации, сообщает агентство RT.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению депутата, число мигрантов в России превышает 10 млн человек, что равняется 7% численности всего населения страны. Если обязать всех мигрантов полностью оплачивать свою депортацию, то это позволит как снизить расходы федерального бюджета на данные мероприятия, так и ускорить высылку нежелательных мигрантов на родину.

Сообщается, что сумму страхового взноса за риск депортации предлагается приравнять к 100 тыс. рублей.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, в среднем не более 45% выдворенных из РФ иностранных граждан выезжают из страны за собственный счет или на средства принимающей стороны.