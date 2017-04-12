Калининград, 12 апреля, 2017, 19:41 — ИА Регнум.

Калининградская область не нуждаются в Балтийской АЭС. Такое мнение высказал сегодня, 12 апреля, врио губернатора российского эксклава Антон Алиханов во время встречи с сотрудниками ОКБ «Факел», являющегося одним из мировых лидеров в разработке двигателей для космических аппаратов.

ИА REGNUM

Глава региона сказал, что Белорусская и Балтийская атомные электростанции должны были вырабатывать электроэнергию, которая продавалась бы полякам, тогда с ними были договоренности. «Но в вопрос вмешивается геополитика», — цитирует Алиханова радиостанция «Балтик плюс».

По его словам, Калининградская область полностью обеспечена электроэнергией, «а строить только для внешних потребителей — нецелесообразно».

«Если бы нам удалось сбывать 30% энергии за границу, тогда БАЭС еще была бы обоснована. Но гарантий от наших иностранных коллег на покупку нет. Поэтому станцию мы законсервировали. Она в таком состоянии может еще десять лет простоять», — заключил Алиханов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что дискуссию по Балтийской АЭС накануне оживил политолог Модест Колеров, прибывший в Калининград по приглашению БФУ им. Канта.

В интервью региональным журналистам он заявил, что только БАЭС защитит Калининградскую область от энергетического диктата.

«Потому что я абсолютно убеждён, пусть меня проклянут все соседние соседи, уже завтра, уже через несколько лет по Балтийскому морю мы не сможем привезти мазут в Калининградскую область. Найдётся повод это запретить», — дал прогноз политолог.

Напомним, строительство АЭС в Калининградской области началось в 2010 году, однако два года назад было приостановлено. Заморозка станции совпала с заявлениями стран Прибалтики о выходе из единой с Россией энергосистемы.