Екатеринбург, 12 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе (УрФО) отмечен рост промышленного и сельскохозяйственного производства, также зафиксировано падение жилищного строительства и покупательской способности. Свердловскстат подвел социально-экономические итоги 2016 года.

Диего Ривера. Детройт. Южная стена (фрагмент). 1932

Отметим, Уральский федеральный округ занимает 10,6% территории Российской Федерации. В его состав состав входят четыре области: Курганская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, и два автономных округа — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий.

В округах растет добыча, в областях — обработка

Оборот организаций УрФО по всем видам экономической деятельности в 2016 году составил 17,1 трлн рублей или 103,2% к уровню предыдущего года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых составила в 2016 году 4 443,6 млрд рублей. Темп роста показателя — 101,4%. На Ханты-Мансийский АО — Югра и Ямало-Ненецкий АО приходится 93,5% всего объема отгруженных товаров собственного производства в УрФО. Доля Уральского федерального округа в данном показателе по Российской Федерации составила 38%.

На долю УрФО приходится 12,6% объема продукции обрабатывающих производств в целом по Российской Федерации. Темп роста показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил по округу 104,8%. Свердловская и Челябинская области обеспечили 64% объема продукции обрабатывающих производств по УрФО.

На 8,7% выросло в УрФО производство и распределение энергии, газа и воды. И достигло объема в 636,8 млрд рублей. Наибольший удельный вес в объеме данной отрасли принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу (34,3%) и Свердловской области (27,7%). Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе по этому виду экономической деятельности — 12,3%.

На 7% вырос индекс цен производителей промышленных товаров в УФО. Наибольший индекс цен производителей промышленных товаров зафиксирован в Челябинской области — 113,3%, наименьший — в Ямало-Ненецком автономном округе — 90,8%.

Зауралье — лидер АПК

По данным Свердловскстата, объем производства продукции сельского хозяйства в УрФО в 2016 году составил по округу 329,9 млрд рублей. Лидирующую позицию по этому показателю занимает Челябинская область — 128,4 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства по округу по сравнению с 2015 годом составил 101,6%. Доля объема производства сельхозпродукции УрФО в общем по стране — без малого 6%.

Каждой территории есть чем блеснуть в АПК. В Челябинской области самое крупное в УФО поголовье скота и свиней. Но в целом по отрасли безусловный лидер — Курганская область. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции и поголовье скота сосредоточено в хозяйствах населения. На их долю приходится 65,2% производства скота и птицы на убой (в живом весе), 67,8% — молока, 84,5% производства яиц в общем объеме АПК Зауралья.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2016 года на 3% превысил общероссийский. Наибольший индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции зафиксирован в Курганской и Свердловской областях — 105,6%.

Ввод жилья на Урале упал на 20%

Строительство в целом по УрФО осталось на прежнем уровне. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 11,4%. Наиболее интенсивно строительство велось в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе.

На строительном рынке УрФО рост цен составил 3%, тогда как в России — 6%. В ЯНАО строители повысили цены на 14%, а в ЗМАО, наоборот, понизили на 5%.

В 2016 году в округе организациями всех форм собственности введены жилые дома общей площадью 6322,6 тыс. кв. м, что составило 79,5% к уровню 2015 года. Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигла Свердловская область, которая ввела в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров. Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе по вводу жилья составила 7,9%.

Наряду со строительством жилья на территории Уральского федерального округа ведется строительство объектов социально-культурного назначения. В 2016 году введено дошкольных образовательных учреждений на 8508 мест, общеобразовательных учреждений на 4625 ученических мест, амбулаторно-поликлинических учреждений на 911 посещений в смену, больничных учреждений на 220 коек. В лидерах здесь ХМАО и Свердловская область.

Свердловчане больше покупают

Оборот розничной торговли в 2016 году по Уральскому федеральному округу составил 2469,7 млрд рублей и уменьшился в товарной массе по сравнению с предыдущим годом на 7,3%. Лидирующую позицию по объему оборота розничной торговли заняла Свердловская область, которая обеспечила 42,7% всего оборота розничной торговли округа.

В расчете на душу населения было реализовано товаров на 200,7 тыс. рублей, когда в среднем по Российской Федерации розничные продажи составили 192 тыс. рублей на человека. Наибольшая величина этого показателя опять же зафиксирована в Свердловской области — 243 тыс. рублей на душу населения.

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в 2016 году составил 2895,9 млрд рублей и сократился по сравнению с 2015 годом на 6,3% в сопоставимых ценах.

Рынок платных услуг населению упал на 3% и подорожал на 5%. Наибольший объем платных услуг населению оказан в Свердловской области и составляет 331,9 млрд рублей — 46,8% от общего объема платных услуг по округу.

Индекс потребительских цен в декабре 2016 года к декабрю 2015 года составил по округу 105,7%, в том числе на продовольственные товары — 104,9%, непродовольственные товары — 106,6%, услуги — 105,7%.

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Уральскому федеральному округу составили 31 980 рублей в месяц (по Российской Федерации — 30 764 рубля в месяц).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в УФО возросла на 6% по сравнению с 2015 годом. Просроченная задолженность организаций по выплате заработной платы работникам по состоянию на 1 января 2017 года составила по Уральскому федеральному округу 55,4 млн рублей.

В УрФО растут долги и скрытая безработица

На развитие экономики и социальной сферы Уральского федерального округа в 2016 года вложено 2731 млрд рублей инвестиций в основной капитал или 108,8% к уровню 2015 года. Объем инвестиций в округ составил 18,7% всех инвестиций Российской Федерации. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 53,5%, привлеченных средств — 46,5%, в том числе 1,9% — за счет средств федерального бюджета.

По данным Федерального казначейства, консолидированный бюджет субъектов Уральского федерального округа в 2016 года исполнен с дефицитом 12,1 млрд рублей. Расходы составили 999,3 млрд рублей, доходы — 987,2 млрд рублей.

По оперативным данным ФНС России поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей по Уральскому федеральному округу в 2016 году по сравнению с предыдущим сократилось на 6,7% и составило 3158 млрд рублей. Долги налоговикам в целом по территориям УрФО увеличились на 9,4%.

Численность рабочей силы составила по округу 6,4 млн человек. Не имели занятия, но активно его искали 393 тыс. человек, из них зарегистрировано в качестве безработных на конец декабря 2016 года было 85,3 тыс. человек. По данным Федеральной службы по труду и занятости потребность в работниках, заявленная работодателями в государственные учреждения службы занятости составила по округу 92,2 тыс. человек.