Анкара, 15 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.



Святая София строилась как христианский собор

Намерение президента Турции Эрдогана помолиться в Айя-Софии, к тому же в день, на который приходится Страстная Пятница (день распятия Христа), невозможно рассматривать исключительно с точки зрения религии. Что такое собор Святой Софии, что он значил (и продолжает значить, несмотря на нынешний музейный статус) для христиан, как в свете истории и геополитики можно понимать мусульманскую молитву Эрдогана в этом месте, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Часть интриги, безусловно, состоит в том, что турецкий историк Армаган недавно заявил, будто подпись Ататюрка под признанием храма Святой Софии музеем — подделка. Армаган утверждает, что только под нажимом со стороны западных сил (прежде всего — посла США) Ататюрк отказался от перевода храма в мечеть.

Объявление Святой Софии музеем вполне вписывалось в общую секулярную линию, проводимую Кемалем. И показательны попытки нынешних турецких историков превратить строившего светское государство Ататюрка, основателя современной Турецкой республики, в искреннего мусульманина.

Видимо, Эрдогану не хватает собственной харизмы для завершения «исламизации» Святой Софии. Вместе с рядом других примеров это свидетельствует о демонстрации отказа от секулярной политики Кемаля, о тенденции к исламизации и об очерчивании недавних завоеваний турок в Малой Азии.

В ряду примеров — выделение в Айя-Софии места для проведения исламских обрядов и молитв, превращение в мечеть церкви в Измире, имевшей статус музея, а затем и в Трабзоне. Как и полагается завоевателям, турки не строят мечети, а делают их из христианских храмов. Чем обернется исламизация современной Турции, и от каких идей еще не отказался Эрдоган?

Читайте детали в статье: Чем Святая София отзовется на молитвы нового турецкого «султана»

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