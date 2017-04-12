Астана, 12 апреля, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Статья Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»), опубликованная сегодня, 12 апреля, в газете «Егемен Казахстан», в считанные часы стала бестселлером.

Цитата из к/ф «Один народ. Одна страна. Одна судьба». реж. Игорь Стеколенко. 2016. Казахстан Алма-Ата. Сентябрь 1941 года

Видные казахстанские деятели — от политиков до политологов — в массовом порядке высказывают свое мнение по поводу предложений главы государства.

В Казахстане со времен обретения независимости заведено, что каждое всенародное выступление главы государства — будь то послание или же статья в газете — тут же получает массу откликов и рецензий. Все они, без исключения, только положительные. И новую публикацию Назарбаева постигла та же участь. Но примечательно, что более всего казахстанскому обществу пришлась по душе идея о переходе на латиницу.

«Вы знаете, что вопрос о переходе на латиницу поднимается не первый раз. В Послании главы государства несколько лет тому назад вопрос был четко обозначен. В целом, я считаю, это правильный шаг. Это прогрессивный шаг для нашей страны, и мы должны понимать, что нам будет необходим какой-то определенный переходный период. Есть определенные сложности, связанные с подготовкой населения, с проведением разъяснительной работы, необходимых научных разработок в этом направлении. Но в стратегической перспективе, я считаю, что переход на латиницу для нашей страны — правильный шаг, который отвечает национальным интересам нашего государства. Это должно происходить поэтапно, спокойно. Госорганы не должны превращать этот процесс в «кампанейщину», — заявил по этому поводу председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижняя палата) парламента Маулен Ашимбаев.

«Нужно отметить, что обращение опубликовано только в «Егемен Казахстан» и только на казахском языке. Статья главы государства — политико-идеологический документ, конкретизирующий государственную идеологию, который станет новой идеологической платформой», — в свою очередь отмечает казахстанский политолог Ерлан Карин.

«Если правильно подойти к анализу статьи, если будет хорошая, содержательная дискуссия, то можно выжать технологические ходы, госпрограммы, которые позволят модернизировать общество. То, что президент предлагает начать большую дискуссию на государственном языке, это о многом говорит. Это, прежде всего, обращение к казахам, которые несут наибольшую степень ответственности за будущее страны. Это не разделение людей. Чтобы ни случилось, казахи несут в стране двойную ответственность», — подчеркивает другой политолог Айдос Сарым.

При этом он акцентирует внимание на вопросе перехода на латиницу.

«Сейчас этот вопрос актуализируется (переход на латиницу), я думаю, он правильный. Для чего это нужно? Прежде всего, речь идет о цивилизационном векторе. То есть, мы начинаем по-новому осмысливать свое собственное бытие. Выбор алфавита — это как выбор судьбы…», — добавляет Сарым.

«Новая статья главы государства дает исчерпывающие ответы на целый ряд вопросов, которые давно беспокоили казахстанцев относительно «духовных скреп» нашего общества и, самое главное, формирования сути национальной идеи. Государство и нация должны быть подобны не застывшему металлу, а живому организму, способному постоянно развиваться», — в свою очередь признался первый заместитель председателя партии «Нур Отан» (председателем этой партии является Нурсултан Назарбаев — ИА REGNUM ) Мухтар Кул-Мухаммед, добавив что уникальный программный документ, обнародованный президентом, получит абсолютную поддержку всех казахстанцев.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, на некоторых российских сайтах уже зазвучали комментарии о том, что Казахстан, выбирая латиницу, делает ставку на сближение с тюркским миром и Турцией в первую очередь, и на отдаление от России.

Отметим, что в Казахстане с такой трактовкой не согласны. К примеру, известный казахстанский писатель, автор учебного пособия «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил, что никакой политической подоплеки в этом вопросе нет:

«Огромным плюсом перехода на латиницу считаю решение проблемы терминологии в казахском языке, так как это позволит термины, взятые из русского и других языков, привести в соответствие с казахской фонетикой и использовать как казахские слова в латинском написании. Но самое главное — латинизация позволит провести модернизацию казахского языка, подобную таковой, которая в свое время была сделана в Турции.

В казахском языке огромное количество слов, которые пишутся в двух-трех вариантах, в словарях с латинской графикой же будут установлены орфографические нормы их написания. В то время, когда обсуждаются сроки перехода, многие при письме на казахском уже перешли на латиницу, поскольку это удобнее, чем писать на кириллице с использованием специфических букв казахского алфавита», — считает Тасибеков.

Он также напоминает, что обсуждение перехода на латиницу в стране вспыхивает каждый раз, как только об этом напомнит президент. Но потом весь шум стихает.

Так было в 1989 году, когда был принят закон о языках, в 1992, 1995 и 2006. Сейчас, принята «Стратегия 'Казахстан-2050 новый политический курс состоявшегося государства» в которой прописано, что к 2025 году казахский алфавит будет переведен на латинскую графику. А сегодня президент сказал, и началось. Это не надолго. Пошумят и затихнут, а переходить надо — это веление времени!

ИА REGNUM: То есть вы не верите, что вопрос решится в обозримом будущем?

Хотелось бы верить, но предпосылок не вижу (всестороннего и всенародного обсуждения различных вариантов алфавита, выступлений лингвистов, разъяснительной и популяризаторской работы, создания рабочей группы по созданию нового алфавита).

С 89 года говорится.

ИА REGNUM: Говорится давно, но что мешало или мешает это сделать?

Ничего не мешает. Просто команды президента нет — он скомандует — перейдут как миленькие. А пока он не сказал, все сидят — отмалчиваются.

ИА REGNUM: Бытует мнение, что переход имеет политическую подоплеку. Что президент тем самым обозначает вектор внешней политики, направленный на сближение с тюркскими странами и отдаление от России. Вы согласны с этим?

Да, такое мнение есть. Но подоплеку можно видеть во всем, в чем угодно. Я люблю русский язык и русскую литературу. Вопрос перехода — это просто веление времени, продиктован целесообразностью, а не политикой. Не стоит в этом видеть отдаление от русской культуры и от России.

Напомним, статья Назарбаева в целом посвящена разъяснению вопросов, связанных с третьей модернизацией Казахстана, которую глава государства анонсировал 30 января 2017 года в своем Послании к народу страны.

«В этом году своим Посланием я объявил о начале Третьей модернизации Казахстана. Так мы дали старт двум важнейшим процессам обновления — политической реформе и модернизации экономики. Цель известна — войти в тридцатку развитых государств мира. Оба модернизационных процесса имеют четкие цели и задачи, приоритеты, методы их достижения. Уверен, что все будет сделано в сроки и максимально эффективно. Но этого недостаточно. Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию — она выступит их сердцевиной», — пишет Назарбаев в вступительной части своей новой статьи.

По словам президента, для модернизации требуется выполнение нескольких условий, но основное из них — сохранение своей культуры и собственного национального кода.

«Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены. Это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа. Убежден: важнейшая миссия духовной модернизации заключается и в примирении различных полюсов национального сознания», — отмечает автор.

Как следует из статьи, направлений у модернизации несколько. Это конкурентоспособность; прагматизм; сохранение национальной идентичности; культ знания; эволюционное, а не революционное развитие Казахстана и открытость сознания.

«Общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли бы позволить ответить на вызовы времени без утраты великой силы традиции. Я вижу несколько конкретных проектов, которые можно развернуть в ближайшие годы. Во-первых, необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы независимости», — пишет президент.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, в своей статье Нурсултан Назарбаев дает обширные разъяснения на тему того, почему настала пора распрощаться с кириллицей.

«Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке. Поэтому 2025 год не за горами, и правительству нужно иметь четкий график перехода казахского языка на латиницу», — отметил он.

Еще одним проектом, предложенным президентом, станет «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам. Для подготовки этих учебников глава государства предлагает создать Национальное бюро переводов, которое займется по заказу правительства переложением лучших мировых учебников мира на казахский язык.

Проект «Туған ел» (родная страна) будет направлен на развитие патриотизма — любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине.

«Необходимо организовать серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба. Второе: это содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать свою малую родину. Это нормальное и патриотическое желание, и его нужно поддерживать, а не запрещать. С малой родины начинается любовь к большой родине — своей родной стране (к Казахстану)», — пояснил глава государства.

Еще один проект, который, по мнению Назарбаева, необходим Казахстану — «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана».

«Когда сегодня говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за ними стоят определенные ценности, определенные культурные символыдругих народов. А им может противостоять только собственная национальная символика. Культурно-географический пояс святынь Казахстана — это и есть такая символическая защита и источник гордости, который незримо несет нас через века. Это один из элементов каркаса национальной идентичности, поэтому впервые за тысячелетнюю историю мы должны разработать и осуществить такой проект», — уточняет Назарбаев.

Президент также предложил направить внимание общества на современность и современников в проекте «100 новых лиц Казахстана».

«История Независимости — это всего лишь четверть века. Но каких! Исторический масштаб свершений не вызывает сомнений. Однако часто за рядом цифр и фактов не видно живых человеческих судеб. Разных, ярких, драматических и счастливых. Проект «100 новых лиц Казахстана» — это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы. Мы должны сделать их героями нашей телевизионной документалистики. Мы должны сделать их образцом для подражания, для трезвого и объективного взгляда на жизнь», — резюмирует президент Казахстана.

С полным текстом публикации в переводе на русский язык можно ознакомиться на сайте газеты «Казахстанская правда».