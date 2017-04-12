Москва, 12 апреля, 2017, 19:27 — ИА Регнум.



May9.ru На военном параде в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 9 мая 2015 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Китайскую Народную Республику 14−15 мая текущего года. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил журналистам вице-премьер Россиим Игорь Шувалов.

«Со стороны российского правительства мы примем все необходимые меры и силы, для того, чтобы по тем поручениям, которые есть от президента России и председателя КНР господина Си Цзиньпина по совместной инвестиционной повестке к форуму, который состоится в Пекине 14−15 мая. Я буду сопровождать нашего президента, нам будет что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов из списка», — сказал Шувалов.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что председатель КНР СИ Цзиньпин посетит Москву в июле.

«Мы готовимся к визиту господина Си Цзиньпина в начале июля», — сказал Дворкович на встрече с первым вице-премьером Китая Чжаном Гаоли.