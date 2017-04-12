Вашингтон, 12 апреля, 2017, 19:22 — ИА Регнум.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сделал ошибку и подвел президента США Дональда Трампа, сравнив президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, 12 апреля сообщает Reuters.

Gage Skidmore Шон Спайсер

«Надеюсь, что я дал понять, что я осознаю свою ошибку и прошу прощения, потому что я все испортил», — заявил Спайсер.

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Спайсер добавил, что комментарии относительно Асада были неприемлемыми с профессиональной точки зрения и вместо того, чтобы поддержать успех президента Трампа, он подвел его.

Напомним, 11 апреля Спайсер заявил, что в отличие от президента САР «даже Гитлер не опустился до использования химического оружия». Позднее Спайсер извинился за неуместный комментарий относительно Холокоста, добавив, что Гитлер не применял химическое оружие против своих сограждан «таким же способом», как президент Сирии.

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12 апреля пресс-секретарь Белого дома выразил надежду, что его некорректные высказывания относительно Асада не отвлекут внимание американской общественности от действий Трампа, направленные на дестабилизацию Ближнего Востока. Интернет-пользователи назвали очередной комментарий Спайсера «отвратительным».