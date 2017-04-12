Бишкек, 12 апреля, 2017, 19:11 — ИА Регнум. В Ошском государственном юридическом институте состоялась лекция, посвященная профилактике брака киргизских девушек с иностранцами. Участие в мероприятии приняли представители Духовного управлении мусульман Киргизии, а также студенты и преподаватели этого вуза, пишет ИА «АКИpress».

Киргизская свадьба

Выступивший на лекции имам мечети города Ош Мирланбек Токтомушев призвал киргизок отдавать предпочтение местным парням, а в случае возникновения желания выйти замуж за иностранца, задуматься о том, насколько такой брак будет соответствовать религии.

Также представитель духовенства южной столицы Киргизии заострил внимание на необходимости на официальном уровне решать вопросы, касающиеся случаев, когда девушки киргизской национальности после выхода замуж уезжают за рубеж, и там подвергаются семейному насилию.

Подводя итог своего выступления, Мирланбек Токтомушев призвал соотечественников воспитывать в детях нравственность и любовь к своей родине, сообщило ИА «Zanoza.kg».

Напомним, в Киргизии некоторые политические и общественные деятели периодически высказываются о том, что граждане киргизской национальности не должны жениться или выходить замуж за некиргизов, а также пытаются продвинуть законодательные инициативы, запрещающие местным девушкам выезд за рубеж. Особой критике последнее время подвергались браки с китайцами.