Гродно, Белоруссия, 14 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Вопросы о природе и судьбах общества, поднятые в работах философа, основателя теории систем, коммунистического идеолога начала ХХ века Александра Богданова, остаются актуальными по сей день. О причинах этой актуальности рассуждает редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Константин Юон. Новая планета. 1921

Преодоление раздробленности людей, той самой «сверхценности меньшинств», за которую так ратуют нынешние поклонники выродившегося в самопародию либерализма, — вот что занимало умы теоретиков коммунизма. Люди, имеющие все средства для жизни и творчества, должны решить следующую задачу — как объединить свой опыт и знания с опытом и знаниями всех прочих людей. Только такой путь ведет к восхождению человечества по пути прогресса. Тогда как господствующая сейчас модель «собственности на знания», «коммерческих тайн» и конкурентных преимуществ все глубже погружает человечество во мрак нового Средневековья.

В перспективе беспредельно жесткие рамки информационного застенка предполагают превращение каждого «квалифицированного потребителя» в неспособную к самостоятельному мышлению особь. Наука, техника, искусство, этика — все разбегается от предельно индивидуализированного человека, неспособного ни к каким разумным выводам. «Свобода от других» оборачивается окончательным рабством каждого перед хозяевами информации. Именно такие хозяева, решающие, кому что знать, становятся элитой нового мира. Элитой бездушной, пребывающей над всеми людьми, обращенными ее же усилиями в бессмысленное стадо.

Как преодолевать такую абсолютно губительную тенденцию, вот чему были посвящены работы Александра Богданова. Как первопроходец, он не мог предвидеть всех исторических особенностей пути нового общества. Но главные вопросы, на которые он указал, требуют своих ответов. Вопросы эти — устранение узости индивидуального сознания, устранение хаоса в общественных отношениях и открытие человеком его реальных возможностей в союзе с людьми. Или ответы будут найдены и предъявлены, или неминуема общечеловеческая катастрофа, предвестником которой явилась «перестройка» СССР.

Получить более подробные сведения в статье: «Русский коммунист, предвидевший Перестройку»

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