Бишкек, 12 апреля, 2017, 19:07 — ИА Регнум. В Киргизии дети младенческого возраста чаще всего умирают из-за анемия. Недостаточная концентрация гемоглобина в крови является причиной 50% — 70% младенческих и материнских смертей. Об этом заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, выступая на пресс-конференции сегодня, 12 апреля.

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«80% детей погибают в раннем возрасте, поэтому перед тем, как стать мамой, женщинам необходимо планировать семью и следить за своим здоровьем. Мы достигли снижения летальных исходов младенцев и матерей. Это огромное достижение. Да, остается много недостатков. Конечно, нужно повышать качество медицинских услуг. Но стоит учитывать и то, что здоровый ребенок рождается только у здоровой матери», — подчеркнул глава Минздрава.

Глава Детского фонда ООН Юкие Мокуо подтвердила слова министра, а также сообщила о том, лишь 23% стран мира, в том числе и Киргизская Республика, смогли снизить уровень материнской и детской смертности.

«Ежегодно более 20 тысяч матерей получают уход в палатах с горячей и холодной водой. Построили стандарты по реабилитации детей. Врачи и медсестры получили новые навыки для спасения детей и новорожденных. Это все благодаря работе киргизстанского правительства и помощи посольства Японии и ЮНИСЕФ», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Детского фонда ООН, в Киргизской Республике смертность детей в возрасте до пяти лет упала с 65 смертей на 1000 живорожденных в 1990 году до 21 в 2015 году. За 2016 год показатель младенческой смертности в Киргизии удалось снизить на 13%.