Душанбе, 12 апреля, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Боевые стрельбы из минометов «Сани» выполнили военнослужащие российской военной базы в Таджикистане на учении в предгорьях Восточного Памира на полигоне «Ляур». Об этом сегодня, 12 апреля, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) России.

Минобороны России Боевые стрельбы из минометов «Сани» на учении в предгорьях Восточного Памира

В ведомстве отметили, что мероприятие проводилось в рамках конкурса «Мастера артиллерийского огня». Минометные расчеты соревновались в переводе 120-мм миномета «Сани» в боевое положение и в стрельбе по целям, находящимся на расстоянии до 1,5 км.

«Также военнослужащие выполняли упражнения контрольных стрельб из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автомата Калашникова АК-74. По итогам состязаний были отобраны два минометных расчета, которые представят соединение на окружном этапе конкурса», — говорится в сообщении ЦВО.

В Таджикистане дислоцировано крупнейшее зарубежное воинское соединение России — 201 база. Подписанное в октябре 2012 года соглашение позволяет военному объекту находиться на территории страны до 2042 года.

Напомним, с 27 по 30 марта в Таджикистане проходили масштабные совместные российско-таджикские командно-штабные учения на трех полигонах таджикистанских вооруженных сил «Харбмайдон», «Момирак», «Московский» и двух полигонах 201 военной базы: «Ляур» и «Самбули».