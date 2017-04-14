Тбилиси, 14 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Неправительственный сектор грузинской политики протестует против действий Службы госбезопасности Грузии. Подробности протеста и причины затягивания решения руководством Грузии обсуждает обозреватель ИА REGNUM в Грузии Ирина Инашвили.

A. Strakey Прослушивание

В период правления Саакашвили прослушка и запись частных разговоров граждан были одним из популярных элементов политической борьбы администрации с инакомыслием. В тот период несогласные боялись даже пикнуть о незаконности таких деяний, опасаясь попасть под обвинение в госизмене, подготовке переворота и тому подобном. Теперь же против органов госбезопасности выступили в том числе и те, кто яростно отстаивал шпиономанию, развернувшуюся при президенте Саакашвили.

Разногласия по поводу предыдущего закона, определяющего границы и условия вмешательства в частную жизнь граждан, должны были завершиться 31 марта сего года со вступлением в силу специального, по-новому регламентирующего данную область закона. Но на законопроект было наложено президентское вето. Георгий Маргвелашвили как президент Грузии не одобрил недостаточно продуманное создание Оперативно-технического агентства при СГБ. Также и оппозиция потребовала большей независимости создаваемого спецагентства и Службы госбезопасности.

Вся шумиха, поднятая бывшими соратниками президента Саакашвили вокруг данного законопроекта, позволяет им зарабатывать политические очки, протестуя против того, за что они сами выступали при предыдущей администрации. Участие в этом процессе движения «Открытое общество — Грузия», основанного фондом Сороса, добавляет пикантности описываемой ситуации.

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