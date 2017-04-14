Астана, 14 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Стоит ли России так сосредоточенно стремиться налаживать отношения с Европой, когда все, что нужно любому государству, можно получить на Востоке? Об этом рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Василий Верещагин. Мавзолей Гур-Эмин. Самарканд (фрагмент). 1869-1870

Если Европа традиционно являлась для России рынком сбыта сырья, то Восток был таким же традиционным полем широкого взаимообмена, для русской промышленности являвшим прекрасную возможность торговать именно трудоемкими изделиями. Об этом свидетельствует даже расположение двух крупнейших в Российской империи ярмарок, одна из которых находилась в Поволжье, а вторая на Урале.

В пользу высказываемого предположения говорит и тот факт, что все территориальные приобретения России в Европе оказывались дотационными. И легко отделялись от метрополии при первой же возможности. Исключение здесь одно, это Санкт-Петербург и его область. Напротив, сибирские и азиатские приобретения находились в тесной экономической связке с центром, были источником богатств и не проявляли такой готовности к погоне за европейскими миражами.

Так не стоит ли пристальней приглядеться к тем возможностям, которые открывает перед Россией восточный вектор развития?

Подробный анализ читайте в статье: «Взгляд на геополитику России из Казахстана»

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