Бишкек, 12 апреля, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, состоялась церемония ввода в эксплуатацию газораспределительного пункта, который обеспечит голубым топливом около 200 домов в столичном жилмассиве «Керамический» столицы Киргизии, где проживают около 1600 человек, пишет ИА «24.kg».

Gazprom.ru Магистральный газопровод «Газпром — Кыргызстан»

В ходе мероприятия было отмечено, что за минувший 2016 год «Газпром Кыргызстан» уже подключил к газотранспортной системе 10 жилищных массивов Бишкека, а в 2017 году намерен газифицировать еще 12 жилмассивов киргизстанской столицы и ее окрестностей.

По словам генерального директора ОАО «Газпром Кыргызстан» Болота Абилдаева, в ближайшее время стартует вторая фаза проекта по газификации Киргизии, сообщило ИА «K-news».

«Мы начали реализовывать проект газификации республики осенью прошлого года. В рамках этой работы мы подключили к газу 2,5 тысячи домов. В апреле мы запустим вторую фазу газификации, в рамках которой к газу будут подключены еще около 20 тысяч домовладений», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2014 года «Газпром» приобрел100% акций киргизского газового монополиста ОАО «Кыргызгаз», также российская компания взяла на себя все долговые обязательства Киргизии по поставкам газа из-за рубежа, пообещала модернизировать газовую инфраструктуру республики и обеспечить бесперебойную поставку голубого топлива в эту среднеазиатскую страну.

Отметим, что в соответствии с планами «Газпрома», до 2030 года уровень газификации Киргизии должен вырасти с 20% до 62% и доступ к природному газу должны получить порядка 400 населенных пунктов.