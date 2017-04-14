Великий Новгород, 14 апреля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Один из старейших и самых интересных городов России, Великий Новгород вновь становится менее доступным для туристов. Да и самим новгородцам добираться в Москву и Петербург теперь гораздо сложнее. Как возможна ситуация, при которой усложняют железнодорожное сообщение не только туристам, которые могли бы поддержать регион, но и, главное, местным жителям, анализирует постоянный автор ИА REGNUM Ольга Ларина.

verzunof «Сапсан»

Добраться из Новгорода в Москву или Петербург и обратно — не такая простая задача, как казалось бы. Четыре года назад поезд «Ласточка» вывел транспортную доступность региона на качественно новый уровень. Этот поезд позволил сделать поездку в Москву или Петербург значительно быстрее и удобнее: несмотря на то, что «Ласточка» курсировала на направлении Санкт-Петербург — Новгород, с нее можно было пересесть на «Сапсан».

Не совсем удобно было до «Сапсана» добираться, потому что приходилось пересаживаться на него с отдаленной станции Чудово, но все-таки новгородцы нашли выход: или стыковка с «Ласточкой», или автотранспорт. В марте к Чудово стали ходить маршрутки, но уже в начале апреля — прекратили. Перевозчик на своей странице в соцсети ссылается на «административный террор надзорных органов», а именно — Управления автодорожного транспорта по Новгородской области. Представитель этого Управления, в свою очередь, ссылается на нарушение перевозчиком правил.

Как бы то ни было, это не единственная проблема. Обстановка с железнодорожным сообщением изменилась к худшему, когда с января текущего года «Ласточка» стала пригородной электричкой, а с марта изменила расписание так, что на ней вместе с «Сапсаном» можно добраться только в Москву, но не из нее. «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» объяснила изменения в расписании «техническими причинами», не уточнив, впрочем, что это за причины и каковы сроки их устранения. Зато известно, что с 14 апреля расписание «Ласточки» снова меняется, и снова не в пользу возможности пересесть на «Сапсан».

Чтобы узнать подробности, читайте статью: Новгородский тупик: «Сапсан» всё дальше

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